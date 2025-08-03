https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/abd-medyasi-rusyanin-ukrayna-catismasindaki-zaferi-kacinilmaz-1098338758.html

ABD medyası: Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi kaçınılmaz

ABD medyası: Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi kaçınılmaz

Sputnik Türkiye

Amerikan medyasında yer alan bir makalede, Rusya'nın Ukrayna ihtilafında zaferinin kaçınılmaz olduğunu, zira Moskova'nın hedeflerine ulaşmak için gerekli... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T16:36+0300

2025-08-03T16:36+0300

2025-08-03T16:36+0300

dünya

abd

donald trump

ukrayna

moskova

rusya

avrupa birliği

ab

nato

silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085351197_0:145:3170:1928_1920x0_80_0_0_cba1b0790188d6bea64c61ac1be7bbb1.jpg

Amerikan medyasında yer alan bir değerlendirmede, Ukrayna ihtilafında Rusya’nın zaferinin kaçınılmaz olduğu belirtildi. İlgili makalede Moskova'nın, askeri hedeflerine ulaşmak için gerekli üstünlüğe sahip olduğu ifade edildi.Yazıda ayrıca Kiev'in toprakları geri alma planlarının, ‘gerçekçi bir senaryo olmadığı’ için ‘sadece hayalden ibaret’ olduğu vurgulandı.Makalede aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ‘nispet olsun diye’ çatışmayı uzatmaması gerektiği belirtildi.Donald Trump, daha önce Avrupa Birliği (AB) ile haziran ayında düzenlenen zirvede Avrupalıların ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, söz konusu silahların maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti.Diğer yandan Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-witkoff-israilden-sonra-rusyaya-gidecek-1098299337.html

ukrayna

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, moskova, rusya, avrupa birliği, ab, nato, silah, silah sevkiyatı, zafer