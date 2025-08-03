https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/abd-medyasi-rusyanin-ukrayna-catismasindaki-zaferi-kacinilmaz-1098338758.html
ABD medyası: Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi kaçınılmaz
ABD medyası: Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi kaçınılmaz
Sputnik Türkiye
Amerikan medyasında yer alan bir makalede, Rusya'nın Ukrayna ihtilafında zaferinin kaçınılmaz olduğunu, zira Moskova'nın hedeflerine ulaşmak için gerekli... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T16:36+0300
2025-08-03T16:36+0300
2025-08-03T16:36+0300
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abd
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Amerikan medyasında yer alan bir değerlendirmede, Ukrayna ihtilafında Rusya’nın zaferinin kaçınılmaz olduğu belirtildi. İlgili makalede Moskova'nın, askeri hedeflerine ulaşmak için gerekli üstünlüğe sahip olduğu ifade edildi.Yazıda ayrıca Kiev'in toprakları geri alma planlarının, ‘gerçekçi bir senaryo olmadığı’ için ‘sadece hayalden ibaret’ olduğu vurgulandı.Makalede aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ‘nispet olsun diye’ çatışmayı uzatmaması gerektiği belirtildi.Donald Trump, daha önce Avrupa Birliği (AB) ile haziran ayında düzenlenen zirvede Avrupalıların ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, söz konusu silahların maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti.Diğer yandan Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-witkoff-israilden-sonra-rusyaya-gidecek-1098299337.html
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abd, donald trump, ukrayna, moskova, rusya, avrupa birliği, ab, nato, silah, silah sevkiyatı, zafer
abd, donald trump, ukrayna, moskova, rusya, avrupa birliği, ab, nato, silah, silah sevkiyatı, zafer
ABD medyası: Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi kaçınılmaz
Amerikan medyasında yer alan bir makalede, Rusya'nın Ukrayna ihtilafında zaferinin kaçınılmaz olduğunu, zira Moskova'nın hedeflerine ulaşmak için gerekli askeri üstünlüğe sahip olduğu vurgulandı.
Amerikan medyasında yer alan bir değerlendirmede, Ukrayna ihtilafında Rusya’nın zaferinin kaçınılmaz olduğu belirtildi. İlgili makalede Moskova'nın, askeri hedeflerine ulaşmak için gerekli üstünlüğe sahip olduğu ifade edildi.
Yazıda ayrıca Kiev'in toprakları geri alma planlarının, ‘gerçekçi bir senaryo olmadığı’ için ‘sadece hayalden ibaret’ olduğu vurgulandı.
Makalede aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ‘nispet olsun diye’ çatışmayı uzatmaması gerektiği belirtildi.
Donald Trump, daha önce Avrupa Birliği (AB) ile haziran ayında düzenlenen zirvede Avrupalıların ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, söz konusu silahların maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti.
Diğer yandan Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.