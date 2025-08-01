https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-witkoff-israilden-sonra-rusyaya-gidecek-1098299337.html
Trump: Witkoff, İsrail’den sonra Rusya’ya gidecek
Trump: Witkoff, İsrail’den sonra Rusya’ya gidecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki günlerde Rusya’yı ziyaret edeceğini belirtti. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T11:58+0300
2025-08-01T11:58+0300
2025-08-01T12:03+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamasında, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İsrail’den sonra Rusya’ya gideceğini söyledi.Trump, “Sonra Rusya'ya gidiyor, inanın ya da inanmayın” ifadesini kullandı.Trump’ın ültimatomuABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz günü, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre vermişti, ardından bu süreyi 10-12 güne kadar kısaltmıştı. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamaların çok ciddi olduğunu ve Rusya'nın bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Peskov, Putin’in gerekli görmesi halinde Trump'ın sözleri hakkında yorum yapacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/belarus-lideri-lukasenko-moskovaya-geliyor-ekonomi-ve-ikili-iliskiler-ele-alinacak-1098298849.html
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abd, donald trump, steve witkoff, rusya, i̇srail
abd, donald trump, steve witkoff, rusya, i̇srail
Trump: Witkoff, İsrail’den sonra Rusya’ya gidecek
11:58 01.08.2025 (güncellendi: 12:03 01.08.2025)
ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki günlerde Rusya’yı ziyaret edeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamasında, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İsrail’den sonra Rusya’ya gideceğini söyledi.
Trump, “Sonra Rusya'ya gidiyor, inanın ya da inanmayın” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz günü, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre vermişti, ardından bu süreyi 10-12 güne kadar kısaltmıştı. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamaların çok ciddi olduğunu ve Rusya'nın bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Peskov, Putin’in gerekli görmesi halinde Trump'ın sözleri hakkında yorum yapacağını belirtmişti.