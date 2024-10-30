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YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
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YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
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48 dk
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FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
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ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/yolcunun-valizinden-farkli-turlerde-17-yavru-timsah-cikti-1089837199.html
Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı
Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun valizinde yapılan incelemede farklı türlerde 17 canlı timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:45+0300
2024-10-30T11:45+0300
yaşam
sabiha gökçen havalimanı
kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
timsah
kaçakçılık
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenen ekipler, yolcunun bavulunu kontrol edince büyük şok yaşadı. Valizden farklı türlerde 17 canlı yavru timsah ve 10 yavru kertenkele çıktı. Tedirgin ve şüpheli hareketleri ele verdiİstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun tedirgin ve şüpheli hareketleri üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapılan bagajda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/gumruk-muhafaza-ekiplerini-bile-sasirtti-misirdan-kacak-yollarla-canli-nil-timsahi-getirdi-1089756705.html
sabiha gökçen havalimanı
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yavru timsah, sabiha gökçen havalimanı
yavru timsah, sabiha gökçen havalimanı

Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı

11:45 30.10.2024
yavru timsah
yavru timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun valizinde yapılan incelemede farklı türlerde 17 canlı timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenen ekipler, yolcunun bavulunu kontrol edince büyük şok yaşadı. Valizden farklı türlerde 17 canlı yavru timsah ve 10 yavru kertenkele çıktı.

Tedirgin ve şüpheli hareketleri ele verdi

yavru timsah
yavru timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
yavru timsah
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun tedirgin ve şüpheli hareketleri üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapılan bagajda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
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