https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/yolcunun-valizinden-farkli-turlerde-17-yavru-timsah-cikti-1089837199.html
Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı
Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun valizinde yapılan incelemede farklı türlerde 17 canlı timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:45+0300
2024-10-30T11:45+0300
2024-10-30T11:45+0300
yaşam
sabiha gökçen havalimanı
kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
timsah
kaçakçılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089836689_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_eb43f7a69596ec7a93849c13ab12ae84.jpg
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenen ekipler, yolcunun bavulunu kontrol edince büyük şok yaşadı. Valizden farklı türlerde 17 canlı yavru timsah ve 10 yavru kertenkele çıktı. Tedirgin ve şüpheli hareketleri ele verdiİstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun tedirgin ve şüpheli hareketleri üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapılan bagajda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/gumruk-muhafaza-ekiplerini-bile-sasirtti-misirdan-kacak-yollarla-canli-nil-timsahi-getirdi-1089756705.html
sabiha gökçen havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089836689_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_282af2a74171a521fa2fa8c2f52e38de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yavru timsah, sabiha gökçen havalimanı
yavru timsah, sabiha gökçen havalimanı
Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı
Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun valizinde yapılan incelemede farklı türlerde 17 canlı timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenen ekipler, yolcunun bavulunu kontrol edince büyük şok yaşadı. Valizden farklı türlerde 17 canlı yavru timsah ve 10 yavru kertenkele çıktı.
Tedirgin ve şüpheli hareketleri ele verdi
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun tedirgin ve şüpheli hareketleri üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapılan bagajda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.