https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/yolcunun-valizinden-farkli-turlerde-17-yavru-timsah-cikti-1089837199.html

Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı

Yolcunun valizinden farklı türlerde 17 yavru timsah çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun valizinde yapılan incelemede farklı türlerde 17 canlı timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T11:45+0300

2024-10-30T11:45+0300

2024-10-30T11:45+0300

yaşam

sabiha gökçen havalimanı

kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

timsah

kaçakçılık

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenen ekipler, yolcunun bavulunu kontrol edince büyük şok yaşadı. Valizden farklı türlerde 17 canlı yavru timsah ve 10 yavru kertenkele çıktı. Tedirgin ve şüpheli hareketleri ele verdiİstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun tedirgin ve şüpheli hareketleri üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapılan bagajda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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sabiha gökçen havalimanı

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yavru timsah, sabiha gökçen havalimanı