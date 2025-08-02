Ukrayna’nın Vinitsa kentinde zorunlu seferberliğe karşı protesto patlak verdi
09:42 02.08.2025 (güncellendi: 09:56 02.08.2025)
© FotoğrafUkrayna’nın Vinitsa kentinde zorunlu seferberliğe karşı protesto patlak verdi
© Fotoğraf
Abone ol
Ukrayna’nın Vinitsa kentinde zorunlu seferberliğe karşı protesto eden vatandaşlar asker alım merkezine dönüştürülen bir stada saldırdı. Olaya müdahale eden polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.
Ukrayna’nın orta kesimindeki Vinitsa kentinde, Kiev rejiminin zor kullanarak orduya asker alma uygulamalarına karşı gece saatlerinde düzenlenen protesto gösterisi kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
Ukrayna medyasının aktardığına göre, Vinitsa sakinleri gece saatlerinde, zorla askere alınan yüzlerce kişinin tutulduğu bir stadın önüne gelerek onların serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular stadın içine girmek için kapıyı kırdı.
Olaya polis biber gazı ve sopa kullanarak müdahale etti. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
Aralarında kadın ve çocuklar birkaç gösterici polis tarafından gözaltına alınınca protestocular hükümet yetkililerine karşı saldırgan sloganlar atmaya ve Ukrayna marşını söylemeye başladı.
Polis memurları, sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri tutuklamakla tehdit ederek eylemcileri dağıtmaya çalıştı.
Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cepheye insan çekme konusunda hala ciddi sorunlar yaşadıklarını itiraf etmişti.
Ukrayna’da seferberlik
Ukrayna'daki seferberlik düzenlemeleri, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemekle yükümlü kılıyor. Bunun için bireylerin ya şahsen askerlik şubesine gelmesi ya da 'elektronik askerlik şubesine' kayıt yaptırması gerekiyor.
Askerlik şubesi celbi şahsen tebellüğ edilmemiş olsa bile, celp tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebligatın tarihi, belgenin şahsen tebliğ edilemediğine dair damganın vurulduğu tarih olarak kabul ediliyor.
Düzenleme, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin askeri kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalarını ve askeri veya polis memurlarının ilk talebinde ibraz etmelerini öngörüyor. Kaçak durumuna düşen kişiler, araç kullanma hakkından mahrum bırakılabiliyor.
Askerlik şubesi celbi şahsen tebellüğ edilmemiş olsa bile, celp tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebligatın tarihi, belgenin şahsen tebliğ edilemediğine dair damganın vurulduğu tarih olarak kabul ediliyor.
Düzenleme, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin askeri kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalarını ve askeri veya polis memurlarının ilk talebinde ibraz etmelerini öngörüyor. Kaçak durumuna düşen kişiler, araç kullanma hakkından mahrum bırakılabiliyor.