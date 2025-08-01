https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ukrayna-savunma-bakani-smigal-almanya-ukraynaya-patriot-sistemleri-tedarik-edecek-1098309262.html
Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal: Almanya Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarik edecek
Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal: Almanya Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarik edecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal, Almanya’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya iki Patriot rampası daha tedarik edeceğini açıkladı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T17:09+0300
2025-08-01T17:09+0300
2025-08-01T17:07+0300
dünya
denis şmıgal
ukrayna
almanya
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patriot
almanya savunma bakanlığı
telegram
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Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Almanya'nın önümüzdeki günlerde Kiev'e iki adet Patriot karadan havaya füze rampaları tedarik edeceğini belirtti.Şmıgal, "Almanya Ukrayna'ya iki Patriot sistemi daha tedarik edecek. Önümüzdeki günlerde Bundeswehr ilk aşama olarak ilave Patriot rampalarını teslim edecek. İkinci aşamada, önümüzdeki iki veya üç ay içinde, sistemin diğer bileşenleri tedarik edilecek” ifadelerine yer verdi.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Ukrayna'ya iki Patriot sistemi tedarik edeceğini, ilk olarak rampaların teslim edileceğini ve sistemin diğer unsurlarının da iki veya üç ay içinde teslim edileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/almanya-ukraynaya-2-yeni-patriot-hava-savunma-sistemi-gonderecegini-duyurdu-1098309004.html
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denis şmıgal, ukrayna, almanya, kiev, alman ordusu (bundeswehr), patriot, almanya savunma bakanlığı, telegram
denis şmıgal, ukrayna, almanya, kiev, alman ordusu (bundeswehr), patriot, almanya savunma bakanlığı, telegram
Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal: Almanya Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarik edecek
Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal, Almanya’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya iki Patriot rampası daha tedarik edeceğini açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Almanya'nın önümüzdeki günlerde Kiev'e iki adet Patriot karadan havaya füze rampaları tedarik edeceğini belirtti.
Şmıgal, "Almanya Ukrayna'ya iki Patriot sistemi daha tedarik edecek. Önümüzdeki günlerde Bundeswehr ilk aşama olarak ilave Patriot rampalarını teslim edecek. İkinci aşamada, önümüzdeki iki veya üç ay içinde, sistemin diğer bileşenleri tedarik edilecek” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Ukrayna'ya iki Patriot sistemi tedarik edeceğini, ilk olarak rampaların teslim edileceğini ve sistemin diğer unsurlarının da iki veya üç ay içinde teslim edileceğini açıklamıştı.