https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ukrayna-savunma-bakani-smigal-almanya-ukraynaya-patriot-sistemleri-tedarik-edecek-1098309262.html

Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal: Almanya Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarik edecek

Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal: Almanya Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarik edecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanı Şmıgal, Almanya’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya iki Patriot rampası daha tedarik edeceğini açıkladı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T17:09+0300

2025-08-01T17:09+0300

2025-08-01T17:07+0300

dünya

denis şmıgal

ukrayna

almanya

kiev

alman ordusu (bundeswehr)

patriot

almanya savunma bakanlığı

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083735616_0:29:821:490_1920x0_80_0_0_9a4cd8ed69b07f43fa0e6d74f37c29a0.png

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Almanya'nın önümüzdeki günlerde Kiev'e iki adet Patriot karadan havaya füze rampaları tedarik edeceğini belirtti.Şmıgal, "Almanya Ukrayna'ya iki Patriot sistemi daha tedarik edecek. Önümüzdeki günlerde Bundeswehr ilk aşama olarak ilave Patriot rampalarını teslim edecek. İkinci aşamada, önümüzdeki iki veya üç ay içinde, sistemin diğer bileşenleri tedarik edilecek” ifadelerine yer verdi.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Ukrayna'ya iki Patriot sistemi tedarik edeceğini, ilk olarak rampaların teslim edileceğini ve sistemin diğer unsurlarının da iki veya üç ay içinde teslim edileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/almanya-ukraynaya-2-yeni-patriot-hava-savunma-sistemi-gonderecegini-duyurdu-1098309004.html

ukrayna

almanya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denis şmıgal, ukrayna, almanya, kiev, alman ordusu (bundeswehr), patriot, almanya savunma bakanlığı, telegram