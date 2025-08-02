Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynadan-rusyaya-iha-saldirisi-3-olu-1098318671.html
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, birkaç kişi... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T10:12+0300
2025-08-02T10:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086462958_4:0:879:492_1920x0_80_0_0_3915474398e74cb561877869df584d72.png
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 112 İHA’yı vurduğunu duyurdu.Vurulan İHA’ların bölgelere göre dağılımı:Ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 11 İHA imha edildi.Üç sivil hayatını kaybettiRostov Bölgesi’nin Uglerod kasabasında, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir işletmenin binasında yangın çıktı. Olayda bir güvenlikçi hayatını kaybetti.Samara Bölgesi’nin Kuybışev ilçesinde de İHA parçalarının bir yazlık evinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Penza’da İHA saldırısında bir kadın hayatını kaybederken iki kişi daha yaralandı.Ukrayna ordusunun saldırılarına yanıt olarak Rus güçler, yalnızca Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahların yanı sıra İHA’lar ile saldırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynanin-vinitsa-kentinde-zorunlu-seferberlige-karsi-protesto-patlak-verdi-1098318341.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086462958_114:0:770:492_1920x0_80_0_0_bca358ddd4aeb72e89f286e34b61954b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü

10:12 02.08.2025 (güncellendi: 10:17 02.08.2025)
Pantsir hava savunma sistemi
Pantsir hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
Abone ol
Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, birkaç kişi daha yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 112 İHA’yı vurduğunu duyurdu.
Vurulan İHA’ların bölgelere göre dağılımı:
Rostov Bölgesi – 34;
Krasnodar Bölgesi – 31;
Voronej Bölgesi – 12;
Ryazan Bölgesi – 11;
Samara Bölgesi – 5;
Penza Bölgesi – 4;
Belgorod Bölgesi -2;
Kırım – 1;
Lipetsk – 1.
Ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 11 İHA imha edildi.

Üç sivil hayatını kaybetti

Rostov Bölgesi’nin Uglerod kasabasında, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir işletmenin binasında yangın çıktı. Olayda bir güvenlikçi hayatını kaybetti.
Samara Bölgesi’nin Kuybışev ilçesinde de İHA parçalarının bir yazlık evinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Penza’da İHA saldırısında bir kadın hayatını kaybederken iki kişi daha yaralandı.
Ukrayna ordusunun saldırılarına yanıt olarak Rus güçler, yalnızca Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahların yanı sıra İHA’lar ile saldırıyor.
Ukrayna’nın Vinitsa kentinde zorunlu seferberliğe karşı protesto patlak verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’nın Vinitsa kentinde zorunlu seferberliğe karşı protesto patlak verdi
09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала