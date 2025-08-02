https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynadan-rusyaya-iha-saldirisi-3-olu-1098318671.html

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, birkaç kişi... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T10:12+0300

2025-08-02T10:12+0300

2025-08-02T10:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 112 İHA’yı vurduğunu duyurdu.Vurulan İHA’ların bölgelere göre dağılımı:Ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 11 İHA imha edildi.Üç sivil hayatını kaybettiRostov Bölgesi’nin Uglerod kasabasında, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir işletmenin binasında yangın çıktı. Olayda bir güvenlikçi hayatını kaybetti.Samara Bölgesi’nin Kuybışev ilçesinde de İHA parçalarının bir yazlık evinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Penza’da İHA saldırısında bir kadın hayatını kaybederken iki kişi daha yaralandı.Ukrayna ordusunun saldırılarına yanıt olarak Rus güçler, yalnızca Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahların yanı sıra İHA’lar ile saldırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynanin-vinitsa-kentinde-zorunlu-seferberlige-karsi-protesto-patlak-verdi-1098318341.html

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rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı