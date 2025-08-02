https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynadan-rusyaya-iha-saldirisi-3-olu-1098318671.html
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, birkaç kişi... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T10:12+0300
2025-08-02T10:12+0300
2025-08-02T10:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 112 İHA’yı vurduğunu duyurdu.Vurulan İHA’ların bölgelere göre dağılımı:Ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 11 İHA imha edildi.Üç sivil hayatını kaybettiRostov Bölgesi’nin Uglerod kasabasında, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir işletmenin binasında yangın çıktı. Olayda bir güvenlikçi hayatını kaybetti.Samara Bölgesi’nin Kuybışev ilçesinde de İHA parçalarının bir yazlık evinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Penza’da İHA saldırısında bir kadın hayatını kaybederken iki kişi daha yaralandı.Ukrayna ordusunun saldırılarına yanıt olarak Rus güçler, yalnızca Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahların yanı sıra İHA’lar ile saldırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynanin-vinitsa-kentinde-zorunlu-seferberlige-karsi-protesto-patlak-verdi-1098318341.html
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rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 3 ölü
10:12 02.08.2025 (güncellendi: 10:17 02.08.2025)
Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, birkaç kişi daha yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 112 İHA’yı vurduğunu duyurdu.
Vurulan İHA’ların bölgelere göre dağılımı:
Ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 11 İHA imha edildi.
Üç sivil hayatını kaybetti
Rostov Bölgesi’nin Uglerod kasabasında, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu bir işletmenin binasında yangın çıktı. Olayda bir güvenlikçi hayatını kaybetti.
Samara Bölgesi’nin Kuybışev ilçesinde de İHA parçalarının bir yazlık evinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Penza’da İHA saldırısında bir kadın hayatını kaybederken iki kişi daha yaralandı.
Ukrayna ordusunun saldırılarına yanıt olarak Rus güçler, yalnızca Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahların yanı sıra İHA’lar ile saldırıyor.