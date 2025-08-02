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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/son-50-yilin-en-buyuk-depremlerden-birine-sahne-olmustu-kamcatkada-61-siddetinde-deprem-meydana-1098320389.html
Son 50 yılın en büyük depremlerden birine sahne olmuştu: Kamçatka’da 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Son 50 yılın en büyük depremlerden birine sahne olmuştu: Kamçatka’da 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Birkaç gün önce mega depremin yaşandığı Kamçatka’da bugün 6.1 şiddetinde artçı depremin meydana geldiği belirtildi. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
kamçatka
petropavlovsk-kamçatskiy
deprem
artçı
rusya acil durumlar bakanlığı
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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi’nden yapılan açıklamada, Kamçatka’da 6.1 şiddetindeki artçı sarsıntı meydana geldi.Depremin, bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy kentine 196 km mesafede ve 59.8 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, mega depremin ardından bölgede büyüklüğü 3.2 ilâ 6.2 arasında değişen 146 artçı sarsıntının yaşandığını bildirmişti.Kamçatka bölgesinde, 30 Temmuz Çarşamba günü, 1952’den bu yana en şiddetli deprem meydana gelmişti. Depremin 8.8 şiddetinde olduğu bildirilmişti. Depremin ardından Pasifik’e kıyı ülkelerde tsunami yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1098319340.html
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rusya, kamçatka, petropavlovsk-kamçatskiy, deprem, artçı, rusya acil durumlar bakanlığı
rusya, kamçatka, petropavlovsk-kamçatskiy, deprem, artçı, rusya acil durumlar bakanlığı

Son 50 yılın en büyük depremlerden birine sahne olmuştu: Kamçatka’da 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi

15:21 02.08.2025 (güncellendi: 15:26 02.08.2025)
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Kamçatka - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
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Birkaç gün önce mega depremin yaşandığı Kamçatka’da bugün 6.1 şiddetinde artçı depremin meydana geldiği belirtildi.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi’nden yapılan açıklamada, Kamçatka’da 6.1 şiddetindeki artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremin, bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy kentine 196 km mesafede ve 59.8 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, mega depremin ardından bölgede büyüklüğü 3.2 ilâ 6.2 arasında değişen 146 artçı sarsıntının yaşandığını bildirmişti.
Kamçatka bölgesinde, 30 Temmuz Çarşamba günü, 1952’den bu yana en şiddetli deprem meydana gelmişti. Depremin 8.8 şiddetinde olduğu bildirilmişti. Depremin ardından Pasifik’e kıyı ülkelerde tsunami yaşanmıştı.
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