Trump: Bence bugünkü istihdam verileri hileliydi, Powell da emekliye ayrılmalı

"Bana göre, bugünkü istihdam rakamları, Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için HİLELİYDİ. Tıpkı 2024 Başkanlık Seçimleri civarında üç harika gün geçirdikleri ve ardından, 15 Kasım 2024'te, Seçim'den hemen sonra, İş Rakamları büyük ölçüde AŞAĞI doğru revize edilerek 818.000'den fazla iş için düzeltme yapıldığında olduğu gibi. TAM BİR HİLE. Jerome "Çok Geç" Powell da daha iyi değil! Ama iyi haber şu ki, Ülkemiz HARİKA gidiyor!"