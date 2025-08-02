https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/trump-bence-bugunku-istihdam-verileri-hileliydi-powell-da-emekliye-ayrilmali-1098317502.html
Trump: Bence bugünkü istihdam verileri hileliydi, Powell da emekliye ayrılmalı
Trump: Bence bugünkü istihdam verileri hileliydi, Powell da emekliye ayrılmalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayına ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden düşük gelmesi üzerine, verilerin çarpıtıldığını öne sürdü... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T02:19+0300
2025-08-02T02:19+0300
2025-08-02T02:20+0300
dünya
donald trump
truth social
joe biden
kamala harris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316670_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c33405d0250c24f61e2141f67891dc7d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, istihdam verilerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığını öğrendiğini belirtti.Geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için McEntarfer'in seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını savunan Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosunun Mart 2024'te istihdam artışını yaklaşık 818 bin kişi, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de ağustos ve eylül aylarında 112 bin kişi fazla gösterdiğini öne sürdü.Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/abdyi-sel-felaketi-vurdu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1098315979.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316670_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2ae46ab445f41056369faddc61c71f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, truth social, joe biden, kamala harris
donald trump, truth social, joe biden, kamala harris
Trump: Bence bugünkü istihdam verileri hileliydi, Powell da emekliye ayrılmalı
02:19 02.08.2025 (güncellendi: 02:20 02.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayına ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden düşük gelmesi üzerine, verilerin çarpıtıldığını öne sürdü ve ilgili yetkilinin görevden alınması talimatını verdi. Ayrıca FED Başkanı Powell'ın istifa etmsi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, istihdam verilerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığını öğrendiğini belirtti.
Geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için McEntarfer'in seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını savunan Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosunun Mart 2024'te istihdam artışını yaklaşık 818 bin kişi, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de ağustos ve eylül aylarında 112 bin kişi fazla gösterdiğini öne sürdü.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bana göre, bugünkü istihdam rakamları, Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için HİLELİYDİ. Tıpkı 2024 Başkanlık Seçimleri civarında üç harika gün geçirdikleri ve ardından, 15 Kasım 2024'te, Seçim'den hemen sonra, İş Rakamları büyük ölçüde AŞAĞI doğru revize edilerek 818.000'den fazla iş için düzeltme yapıldığında olduğu gibi. TAM BİR HİLE. Jerome "Çok Geç" Powell da daha iyi değil! Ama iyi haber şu ki, Ülkemiz HARİKA gidiyor!"