https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/abdyi-sel-felaketi-vurdu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1098315979.html

ABD'yi sel felaketi vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi sel felaketi vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve sel felaketi hayatı felç etti. New York, New Jersey, Philadelphia, Washington D.C. ve Maryland’de... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T00:18+0300

2025-08-02T00:18+0300

2025-08-02T00:18+0300

dünya

abd

sel

sel felaketi

yağmur

yağmur suyu

afet

doğal afet

afet bölgesi

metro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098315808_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_bb90c42d8f7029aa42b270d4e58d273a.jpg

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketinde bir kişi hayatını kaybederken, ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.Yetkililer, New York City ve New Jersey'de sağanak yağışlar öncesinde olağanüstü hâl ilan edildiğini ve acil müdahale ekiplerinin bölgede hazır bekletildiğini açıkladı. New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, en yoğun yağışın Queens bölgesinde kaydedildiğini, burada metrekareye yaklaşık 130 milimetre yağış düştüğünü belirtti.Long Island Demiryolu’na ait bir trenin Bayside istasyonu yakınlarında sel sularında mahsur kaldığı ve yaklaşık iki saat boyunca 100’den fazla yolcunun tren içinde beklediği ifade edildi. Yolcular, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.Maryland eyaletinin Mt. Airy kentinde ise bir kişinin yükselen sel sularında mahsur kaldığı, ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.Philadelphia, Washington D.C. ve Maryland’in bazı bölgelerinde de ani su baskınları yaşanırken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Montgomery County yetkilileri, sadece Bethesda ve Potomac bölgelerinde en az dört kurtarma operasyonu yapıldığını açıkladı.Fırtına nedeniyle ülke genelinde bin 400’den fazla uçuşun iptal edildiği, New York ve Washington havalimanlarının en çok etkilenen noktalar arasında yer aldığı kaydedildi. Eyalet yönetimleri, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/1097779285.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, afet, doğal afet, afet bölgesi, metro, metro hattı