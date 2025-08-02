https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/perseid-meteor-yagmuru-geliyor-gokyuzunde-jupiter-ve-venus-bulusacak-1098315574.html

Perseid meteor yağmuru geliyor: Gökyüzünde Jüpiter ve Venüs buluşacak

Perseid meteor yağmuru geliyor: Gökyüzünde Jüpiter ve Venüs buluşacak

Sputnik Türkiye

Her yıl yaz aylarında gökyüzünü süsleyen Perseid meteor yağmuru, 2025 yılında 12-13 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. Saatte 100’ü aşkın meteorun görülebileceği... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T00:06+0300

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Her yıl yaz aylarında gerçekleşen ve en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen Perseid meteor yağmuru, bu yıl 12-13 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak.Türkiye’den de izlenebilecek olan meteor yağmuru, uygun hava koşulları sağlandığında saatte 100’ü aşkın meteor gözlemlenebilecek şekilde etkileyici bir görsel şölen sunacak.17 Temmuz’da başlayan Perseid yağmuru, 24 Ağustos’a kadar sürecek. Ancak en yoğun etkinliğin, gece yarısından şafak vaktine kadar olan saatlerde 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleşmesi bekleniyor.Uzmanlar, gökyüzü gözlemi için ışık kirliliğinden uzak, karanlık alanların tercih edilmesini tavsiye ediyor.Gökyüzünde Jüpiter ve Venüs buluşacakMeteor yağmurunun zirve yaptığı gece, Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak iki gezegen olan Jüpiter ve Venüs, yıl içerisindeki en yakın görünür konumlarından birinde olacak. Her iki gök cismi, 13 Ağustos sabahına karşı doğu ufkunda birlikte görülebilecek.Ay ışığı gözlemi kısmen zorlaştırabilirPerseid meteor yağmurunun bu yılki zirvesi, dolunaydan sadece birkaç gün sonrasına denk geliyor. Ay’ın yüzde 88 oranında aydınlık olacağı gecede, gökyüzündeki parlaklığı bazı meteorları görmeyi zorlaştırabilir.Yetkililer, mümkünse Ay’ın bir bina, tepe ya da ağaç tarafından engellendiği bölgelerde gözlem yapılmasını öneriyor.Perseidlerin kaynağı Swift-Tuttle kuyrukluyıldızıMeteor yağmurları, Dünya’nın bir kuyrukluyıldızın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük parçacıkların arasından geçmesiyle oluşuyor. Perseid yağmuru, 109P/Swift-Tuttle isimli kuyrukluyıldızın kalıntılarıyla ilişkilendiriliyor.Bu parçacıklar, saatte yaklaşık 215 bin kilometre hızla Dünya atmosferine giriyor ve sürtünmenin etkisiyle yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor.Uzmanlar, Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu dönemde dahi görülebilecek meteor sayısının, çevresel koşullara ve gözlem noktasına göre değişebileceğini belirtiyor.Nerede ve nasıl izlenmeli?Perseid meteor yağmurunu izlemek için özel ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Gözlemin başarılı olabilmesi için geniş bir gökyüzü görüş açısı ve ışık kaynaklarından uzak bir alan yeterli oluyor.Meteorlar gökyüzünün herhangi bir noktasında belirebileceği için, gökyüzünün mümkün olduğunca büyük bir bölümünü görebilecek bir alana yönelmek öneriliyor. Ancak tüm meteorların izleri gökyüzünde, adını aldığı Perseus takımyıldızından çıkar gibi göründüğü için, bu bölgeye yakın alanlar tercih edilebilir.Uzmanlar, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için en az 30 dakikalık bir adaptasyon süresi gerektiğini vurguluyor.

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