https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/pentagon-ic-cekismelerle-bogusuyor-1098324117.html

‘Pentagon iç çekişmelerle boğuşuyor’

‘Pentagon iç çekişmelerle boğuşuyor’

Sputnik Türkiye

WSJ, Hegseth'in hatalarının Pentagon'da iç çekişmelere neden olduğunu öne sürdü. 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T19:47+0300

2025-08-02T19:47+0300

2025-08-02T19:45+0300

dünya

abd

pentagon

pete hegseth

wall street journal (wsj)

abd savunma bakanlığı

beyaz saray

kongre

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Wall Street Journal'ın (WSJ) eski ve mevcut yetkililere dayandırarak verdiği habere göre Pentagon, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in hataları nedeniyle iç çekişme yaşıyor.Haberde, “Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bir dizi yanlış adımı Pentagon'da iç çekişmelere yol açtı ve Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler arasında bakanlığı yönetip yönetemeyeceği konusunda endişelere neden oldu. Sorunların temelinde Hegseth'in Pentagon gibi büyük bir kurumu yönetme konusundaki idari deneyim eksikliği yatıyor” ifadelerine yer verildi.Beyaz Saray'ın, yetkililerin astının yeterliliği konusundaki şüphelerine rağmen Hegseth'in özel kalem müdürünü görevden almayı reddetmesinden rahatsız olduğu belirtildi.Bazı yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatının askıya alınması konusunda bilgilendirilmemesinin sorumlusunun Hegseth'in özel kalem müdürü olduğu vurgulanan haberde, “Hegseth, üst düzey askeri yetkililerle anlaşmazlık yaşıyor ve Beyaz Saray'la iyi bağları olan üç üst düzey yardımcısını görevden aldı” denildi.Haberde ayrıca, Hegseth kurumdaki bilgi sızıntılırı nedeniyle üst düzey askeri yetkililere olan güveninin gittikçe azalmaya başladığı ve sızıntılardan onları sorumlu tuttuğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/trump-bence-bugunku-istihdam-verileri-hileliydi-powell-da-emekliye-ayrilmali-1098317502.html

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abd, pentagon, pete hegseth, wall street journal (wsj), abd savunma bakanlığı, beyaz saray, kongre