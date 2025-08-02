Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ozdagdan-terorsuz-turkiye-komisyonu-cagrisi-gorusmeler-naklen-yayinlansin-1098319208.html
Özdağ'dan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' çağrısı: Görüşmeler naklen yayınlansın
Özdağ'dan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' çağrısı: Görüşmeler naklen yayınlansın
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Terörsüz Türkiye" komisyonunun tüm görüşmelerinin televizyonlardan naklen yayınlanmasını çağrısında bulundu. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T11:31+0300
2025-08-02T11:31+0300
türki̇ye
zafer partisi
meclis
pkk
ümit özdağ
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör örgütleri
terör eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_0:212:3143:1979_1920x0_80_0_0_70ee477f44eeca278c1f620a63608919.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili konuştu. Özdağ, komisyonun bütün görüşmelerinin televizyondan naklen yayınlanmasını isteyerek, iktidarı şeffaflık konusunda sert bir dille eleştirdi.Özdağ, "Bu komisyonun bütün görüşmeleri televizyondan naklen yayınlansın" diyerek, kamuoyunun önünde şeffaf bir sürecin yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, "Türk halkının önünde, gözlerinin önünde DEM’liler, Öcalan ve PKK adına hangi taleplerde bulunacaklar ve o masada muhatap olarak oturanlar PKK'nın ve Öcalan'ın hangi taleplerini kabul edecekler ve Türk millet de bunu izlesin" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanı'nın görüşmelerin basına kapalı yapılması yönündeki teklifini de eleştiren Özdağ, "Söz konusu bile değil. Türk milletinden neyi gizlemek istiyorsunuz ki? Basına bile kapalı yapılmasını teklif ediyorsunuz. Bırakın basına kapalı yapılmak, açık yapılmak televizyonlardan naklen yayınlanmalıdır" diyerek teklife karşı çıktı. Özdağ'ın bu çıkışı, komisyonun çalışma yöntemleri hakkında yeni bir tartışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turkiyeden-suriyeye-ilk-dogalgaz-akisi-bugun-baslayacak-1098318521.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_96a1ba9840001aa0480590896062b022.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zafer partisi, meclis, pkk, ümit özdağ, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu
zafer partisi, meclis, pkk, ümit özdağ, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu

Özdağ'dan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' çağrısı: Görüşmeler naklen yayınlansın

11:31 02.08.2025
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
© AA
Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Terörsüz Türkiye" komisyonunun tüm görüşmelerinin televizyonlardan naklen yayınlanmasını çağrısında bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili konuştu. Özdağ, komisyonun bütün görüşmelerinin televizyondan naklen yayınlanmasını isteyerek, iktidarı şeffaflık konusunda sert bir dille eleştirdi.
Özdağ, "Bu komisyonun bütün görüşmeleri televizyondan naklen yayınlansın" diyerek, kamuoyunun önünde şeffaf bir sürecin yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, "Türk halkının önünde, gözlerinin önünde DEM’liler, Öcalan ve PKK adına hangi taleplerde bulunacaklar ve o masada muhatap olarak oturanlar PKK'nın ve Öcalan'ın hangi taleplerini kabul edecekler ve Türk millet de bunu izlesin" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı'nın görüşmelerin basına kapalı yapılması yönündeki teklifini de eleştiren Özdağ, "Söz konusu bile değil. Türk milletinden neyi gizlemek istiyorsunuz ki? Basına bile kapalı yapılmasını teklif ediyorsunuz. Bırakın basına kapalı yapılmak, açık yapılmak televizyonlardan naklen yayınlanmalıdır" diyerek teklife karşı çıktı. Özdağ'ın bu çıkışı, komisyonun çalışma yöntemleri hakkında yeni bir tartışma başlattı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
DÜNYA
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başladı
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала