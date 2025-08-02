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Konya'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, evleri su bastı

Konya'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, evleri su bastı

Sputnik Türkiye

Konya'nın Yunak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bir köprü çökerken, bazı... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T00:32+0300

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Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüşürken bazı evleri su bastı.Şiddetli yağışın etkisiyle Akşehir Caddesi'nde kara yolu zarar görürken, araçlarında mahsur kalan bazı kişiler kepçe ve greyder yardımıyla kurtarıldı. İlçe merkezindeki bir köprünün çöktüğü, bazı evlerinde sular altında kaldığı belirlendi.Olay yerine gelen Yunak Kaymakamı Deniz Atasoy ve Belediye Başkanı Subhan Günaltay, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Karayolları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte taşkınların önlenmesi ve su tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı selin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına geçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ankarada-sel-felaketi-yollar-gole-dondu-1097997143.html

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konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu