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Ankara'da sel felaketi: Yollar göle döndü
Ankara'da sel felaketi: Yollar göle döndü
Sputnik Türkiye
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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sel felaketi
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.Aniden bastıran şiddetli yağış, başta Keçiören, Çankaya ve Mamak olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zemin katta bulunan ev ve iş yerlerini su bastı, bazı kişiler mahsur kaldı. Keçiören’de iş makineleriyle tahliye çalışmaları yürütülürken, Mamak Cengizhan Mahallesi’nde bir binanın çatısı fırtınada uçtu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 869 araç ve 2 bin 312 personelle müdahale ettiğini açıklarken, barınma ihtiyacı olanlar için misafirhane hizmeti sunulacağı ve başvuruların 153 üzerinden alınacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/meteoroloji-ve-valilikten-ankara-icin-saatli-uyari-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1097989181.html
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ankara, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, araba, araba kazası
ankara, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, araba, araba kazası

Ankara'da sel felaketi: Yollar göle döndü

21:54 18.07.2025
© AA / Osmancan GürdoğanAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sürüklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 869 araç ve 2 bin 312 personelle sahada görev yaparken, barınma ihtiyacı olanlar için misafirhane hazırlandığını duyurdu.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.
Aniden bastıran şiddetli yağış, başta Keçiören, Çankaya ve Mamak olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zemin katta bulunan ev ve iş yerlerini su bastı, bazı kişiler mahsur kaldı.
© AA / Osmancan GürdoğanAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
Ankara
© AA / Osmancan Gürdoğan
Keçiören’de iş makineleriyle tahliye çalışmaları yürütülürken, Mamak Cengizhan Mahallesi’nde bir binanın çatısı fırtınada uçtu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 869 araç ve 2 bin 312 personelle müdahale ettiğini açıklarken, barınma ihtiyacı olanlar için misafirhane hizmeti sunulacağı ve başvuruların 153 üzerinden alınacağı bildirildi.
Meteoroloji ve valilikten Ankara için uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji ve valilikten Ankara için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
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