https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ankarada-sel-felaketi-yollar-gole-dondu-1097997143.html

Ankara'da sel felaketi: Yollar göle döndü

Ankara'da sel felaketi: Yollar göle döndü

Sputnik Türkiye

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T21:54+0300

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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.Aniden bastıran şiddetli yağış, başta Keçiören, Çankaya ve Mamak olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zemin katta bulunan ev ve iş yerlerini su bastı, bazı kişiler mahsur kaldı. Keçiören’de iş makineleriyle tahliye çalışmaları yürütülürken, Mamak Cengizhan Mahallesi’nde bir binanın çatısı fırtınada uçtu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 869 araç ve 2 bin 312 personelle müdahale ettiğini açıklarken, barınma ihtiyacı olanlar için misafirhane hizmeti sunulacağı ve başvuruların 153 üzerinden alınacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/meteoroloji-ve-valilikten-ankara-icin-saatli-uyari-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1097989181.html

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ankara, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, araba, araba kazası