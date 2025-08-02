https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/izmirin-suyu-kalmadi-sehrin-tumunde-zorunlu-kesinti-yapilacak-saatler-belli-oldu-1098319758.html

İzmir'in suyu kalmadı: Şehrin tümünde zorunlu kesinti yapılacak saatler belli oldu

İzmir'in suyu kalmadı: Şehrin tümünde zorunlu kesinti yapılacak saatler belli oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde uygulanan su kesintisinin ardından İzmir'de de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında kent genelinde... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T14:19+0300

2025-08-02T14:19+0300

2025-08-02T14:19+0300

i̇zmir

türki̇ye

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

su

su

su kesintisi

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İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirken; İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi. Değerlendirmelerde, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ve yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı tespit edildi.Mahalle ve bölgeler daha sonra duyurulacakSu arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde 6 Ağustos'tan itibaren gece saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade edildi. Öte yandan İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği belirtilirken, su temininde aksaklık yaşanmaması için yaklaşık çeşitli önemler alındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turk-is-ve-hak-is-imzayi-atti-600-bin-kamu-iscisi-icin-yeni-maas-artisi-geliyor-1098319596.html

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i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su, su, su kesintisi