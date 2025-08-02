https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/havalimanlarinda-yeni-donem-ucakta-sivi-kisitlamasi-tarihe-karisiyor-1098323598.html

Havalimanlarında yeni dönem: Uçakta sıvı kısıtlaması tarihe karışıyor

Havalimanlarında yeni dönem: Uçakta sıvı kısıtlaması tarihe karışıyor

Sputnik Türkiye

AB Komisyonu, sıvı patlayıcıları tespit edebilen güvenlik tarayıcılarını onayladı. Bu karar, uçak yolculuklarındaki 100 ml sıvı sınırının kalkmasının önünü açıyor. Havalimanlarında ne zaman uygulanacak?

2025-08-02T18:57+0300

2025-08-02T18:57+0300

2025-08-02T18:57+0300

yaşam

avrupa

ab komisyonu

kabin yasağı

valiz

yasak

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, uçak yolculuklarında yolcuların el bagajında taşıyabildiği sıvı miktarını sınırlayan uygulamanın sona erdirilmesine yönelik önemli bir adım attı. Komisyon, sıvı patlayıcıları güvenilir şekilde tespit edebilen yeni nesil güvenlik tarayıcılarının kullanımına onay verdi.Batı basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu, söz konusu tarayıcıların onaylandığını ve bu durumun teorik olarak el bagajında daha büyük sıvı kaplarının taşınmasına olanak tanıyacağını açıkladı. Komisyon, halihazırda AB üyesi 21 ülkedeki havalimanlarında yaklaşık 700 tarayıcının kullanıldığını ya da devreye alınmak üzere olduğunu söyledi.Yeni cihazlar, tıp alanında kullanılan bilgisayarlı tomografi teknolojisini temel alarak el bagajındaki sıvıların detaylı analizini yapabiliyor. Bu sayede, güvenlik kontrolü sırasında sıvıların içeriği kolayca tespit edilebiliyor.Uçağa hangi sıvılar sokulamaz? Yeni sistemle neler değişecek?Şu anda Avrupa’da uçak yolculuklarında el bagajına en fazla 100 mililitre hacminde sıvı sokulmasına izin veriliyor. Su, şampuan, parfüm, losyon gibi ürünler bu sınırlamaya tabi. Yeni onaylanan CT tarayıcılarla birlikte bu sınırlamanın kalkması bekleniyor. Ancak sistem tüm havalimanlarında devreye girene kadar mevcut kurallar geçerliliğini koruyacak.2006 yılında yürürlüğe giren sıvı kısıtlaması, uçaklarda sıvı patlayıcılarla terör saldırısı riskine karşı alınan bir güvenlik önlemiydi. Yeni teknoloji sayesinde bu yasak, Avrupa genelinde kaldırılabilir hale geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/asiri-hava-olaylari-sonrasi-beklenmedik-saglik-riski-kalp-hastaliklarinda-artis-gozlemlendi-1098320543.html

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