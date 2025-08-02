https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1098318020.html

25 şehirde sağanak yağış bekleniyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?

25 şehirde sağanak yağış bekleniyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerine düşmesi, doğu kesimlerde mevsim... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T09:53+0300

2025-08-02T09:53+0300

2025-08-02T09:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.Yarın, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege, Doğu ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 33, İstanbul'da 32, İzmir'de 36, Antalya'da 31, Adana'da 35, Diyarbakır'da 40, Samsun'da 31, Trabzon'da 29 derece civarında seyredecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/selcuk-bayraktar-yerli-sosyal-medya-uygulamasini-anlatti-ismi-neden-ingilizce-1098317897.html

türki̇ye

i̇ç ege

doğu karadeniz

antalya

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