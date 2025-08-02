https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1098318020.html
25 şehirde sağanak yağış bekleniyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?
25 şehirde sağanak yağış bekleniyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerine düşmesi, doğu kesimlerde mevsim... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T09:53+0300
2025-08-02T09:53+0300
2025-08-02T09:57+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.Yarın, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege, Doğu ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 33, İstanbul'da 32, İzmir'de 36, Antalya'da 31, Adana'da 35, Diyarbakır'da 40, Samsun'da 31, Trabzon'da 29 derece civarında seyredecek.
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türki̇ye
i̇ç ege
doğu karadeniz
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i̇ç ege, doğu karadeniz, antalya, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu
25 şehirde sağanak yağış bekleniyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:53 02.08.2025 (güncellendi: 09:57 02.08.2025)
Hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerine düşmesi, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.
Yarın, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege, Doğu ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 33, İstanbul'da 32, İzmir'de 36, Antalya'da 31, Adana'da 35, Diyarbakır'da 40, Samsun'da 31, Trabzon'da 29 derece civarında seyredecek.