Selçuk Bayraktar yerli sosyal medya uygulamasını anlattı: İsmi neden İngilizce?

"Küresel anlamda bütün dost ve kardeş coğrafyalarda anlamı olan bir isim bu. KIZILELMA'ya önce Muharip İnsansız Uçak Sistemi deniyordu ama sonra Erhan hocamız KIZILELMA ismini önerdi. Bir anda kafamızda şimşekler çaktı ve isim öyle kaldı. Burada da halihazırda küresel anlamdaki sosyal medya tarafı için NeXT denir. Türkiye için belki başka bir isim düşünülür."