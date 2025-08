https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/selcuk-bayraktar-yerli-sosyal-medya-uygulamasini-anlatti-ismi-neden-ingilizce-1098317897.html

Selçuk Bayraktar yerli sosyal medya uygulamasını anlattı: İsmi neden İngilizce?

Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NeXT Sosyal'in adının İngilizce olmasının sebebinin kürsel anlamda yayılım sağlaması olduğunu ifade ederek... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NeXT Sosyal'i anlattı. NeXT Sosyal'in açık kaynaklı kod temelli geliştirildiğini ifade eden Bayraktar, açık kaynaklı yazılım olmasının avantajlarına değinerek hakim sosyal medya mecralarında manipülasyonlar yapıldığını ve bazı paylaşımlar ön plana çıkartılırken bazılarının arka planda bırakıldığını söyledi. İsmi neden İngilizce?Uygulamanın adının İngilizce olmasının sebebini açıklayan Bayraktar, NeXT Sosyal'in küresel olarak genişlemesi için tercih edildiğini söyledi. Açıklamasında Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

