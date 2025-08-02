https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/selcuk-bayraktar-yerli-sosyal-medya-uygulamasini-anlatti-ismi-neden-ingilizce-1098317897.html
Selçuk Bayraktar yerli sosyal medya uygulamasını anlattı: İsmi neden İngilizce?
Selçuk Bayraktar yerli sosyal medya uygulamasını anlattı: İsmi neden İngilizce?
Sputnik Türkiye
Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NeXT Sosyal'in adının İngilizce olmasının sebebinin kürsel anlamda yayılım sağlaması olduğunu ifade ederek... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T04:34+0300
2025-08-02T04:34+0300
2025-08-02T04:34+0300
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3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NeXT Sosyal'i anlattı. NeXT Sosyal'in açık kaynaklı kod temelli geliştirildiğini ifade eden Bayraktar, açık kaynaklı yazılım olmasının avantajlarına değinerek hakim sosyal medya mecralarında manipülasyonlar yapıldığını ve bazı paylaşımlar ön plana çıkartılırken bazılarının arka planda bırakıldığını söyledi. İsmi neden İngilizce?Uygulamanın adının İngilizce olmasının sebebini açıklayan Bayraktar, NeXT Sosyal'in küresel olarak genişlemesi için tercih edildiğini söyledi. Açıklamasında Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
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next sosyal, selçuk bayraktar, next sosyal adı neden ingilizce
next sosyal, selçuk bayraktar, next sosyal adı neden ingilizce
Selçuk Bayraktar yerli sosyal medya uygulamasını anlattı: İsmi neden İngilizce?
Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NeXT Sosyal'in adının İngilizce olmasının sebebinin kürsel anlamda yayılım sağlaması olduğunu ifade ederek, Türkiye için başka bir ismin düşünülebileceğini söyledi.
3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NeXT Sosyal'i anlattı.
NeXT Sosyal'in açık kaynaklı kod temelli geliştirildiğini ifade eden Bayraktar, açık kaynaklı yazılım olmasının avantajlarına değinerek hakim sosyal medya mecralarında manipülasyonlar yapıldığını ve bazı paylaşımlar ön plana çıkartılırken bazılarının arka planda bırakıldığını söyledi.
Uygulamanın adının İngilizce olmasının sebebini açıklayan Bayraktar, NeXT Sosyal'in küresel olarak genişlemesi için tercih edildiğini söyledi. Açıklamasında Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel anlamda bütün dost ve kardeş coğrafyalarda anlamı olan bir isim bu. KIZILELMA'ya önce Muharip İnsansız Uçak Sistemi deniyordu ama sonra Erhan hocamız KIZILELMA ismini önerdi. Bir anda kafamızda şimşekler çaktı ve isim öyle kaldı. Burada da halihazırda küresel anlamdaki sosyal medya tarafı için NeXT denir. Türkiye için belki başka bir isim düşünülür."