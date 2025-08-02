https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/dmmden-400-akademisyen-usulsuz-atandi-iddiasina-yanit-1098324798.html

DMM'den '400 akademisyen usulsüz atandı' iddiasına yanıt

DMM'den '400 akademisyen usulsüz atandı' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 400 akademisyenin sahte diplomayla göreve başladığı iddiasını yalanladı. Soruşturma kapsamında Türkiye'de görev yapan hiçbir... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T20:21+0300

2025-08-02T20:21+0300

2025-08-02T20:21+0300

türki̇ye

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

cumhuriyet başsavcılığı

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı iddiasına ilişkin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.İddia neydi?Geçtiğimiz günlerde, 400 akademisyenin sahte diplomalarla göreve başladığına dair bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu iddiaya göre, yürütülen soruşturmada çok sayıda akademisyenin usulsüz şekilde atandığı öne sürülmüştü.DMM ne dedi?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırdığı bir açıklama yayımladı. Buna göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye’de görev yapan hiçbir akademisyen bulunmuyor.Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli herhangi bir öğretmenin de şüpheliler arasında yer almadığı bilgisi paylaşıldı. DMM’nin açıklamasında, yalnızca bir sürücü kursu eğitmeni ve bir beden eğitimi hocasının dosyada adının geçtiği, bu kişilerin öğretmen statüsünde olmadığı belirtildi.Soruşturma kapsamında şu ana dek 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edildi. DMM, düzenlenen bu belgelerden yalnızca ikisinin meslek icrasında kullanıldığı belirlendiğini belirtti.DMM, "400 akademisyen" iddiasının yalnızca dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayandığını ve bunun dışında somut bir bilgi ya da belgenin bulunmadığını vurguladı.Açıklamada ayrıca, söz konusu soruşturmanın herhangi bir dış ihbar sonucu değil, bir üniversitenin iç denetimi sırasında elde edilen bilgiler üzerine başlatıldığı da ifade edildi.

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