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Dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
Dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldığını açıkladı. 2025'in temmuz ayında ihracat 25 milyar dolar olarak... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dış ticaret rakamları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/kamu-iscisi-zamminda-anlasma-saglandi-1098318894.html
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Dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

11:08 02.08.2025 (güncellendi: 12:48 02.08.2025)
© Sefa KaracanTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
© Sefa Karacan
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldığını açıkladı. 2025'in temmuz ayında ihracat 25 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dış ticaret rakamları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı. Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce bu 22,5 milyar dolardı.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
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