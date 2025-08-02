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Batı basını: İktidar saplantılı Zelenskiy siyasi içgüdülerini kaybetti
Batı basını: İktidar saplantılı Zelenskiy siyasi içgüdülerini kaybetti
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Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Zelenskiy’in Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığına son verme girişiminin onun iktidar takıntısı olduğunu... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T18:06+0300
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dünya
neue zürcher zeitung
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
batı
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yüksek rada
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Gazetede yer alan makalede, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını ortadan kaldırma girişiminin, iktidar saplantısına kapıldığını ve siyasi içgüdülerini kaybettiğini gösterdiği belirtildi.Makalede, "Zelenskiy'in siyasi içgüdüleri artık savaşın başındaki kadar hatasız değil. Giderek artan bir şekilde iktidarı korumayı hedefliyorlar" ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca Kiev rejiminin başının ‘çıkmaza girdiği’ ve Ukrayna'daki mevcut siyasi durumda ‘rolünü bulmakta zorlandığı’ vurgulandı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz'da yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAP'ın bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy yasayı imzalamıştı.Avrupa Birliği (AB), yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığıyla ilgili durum nedeniyle Kiev'e yardımı askıya aldığını duyurmuştu.Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rada-milletvekilinden-zelenskiye-yeni-baskanlik-donemini-unutmasi-cagrisi-1098282587.html
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neue zürcher zeitung, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, ab
neue zürcher zeitung, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, ab

Batı basını: İktidar saplantılı Zelenskiy siyasi içgüdülerini kaybetti

18:06 02.08.2025
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
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Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Zelenskiy’in Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığına son verme girişiminin onun iktidar takıntısı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Gazetede yer alan makalede, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını ortadan kaldırma girişiminin, iktidar saplantısına kapıldığını ve siyasi içgüdülerini kaybettiğini gösterdiği belirtildi.
Makalede, "Zelenskiy'in siyasi içgüdüleri artık savaşın başındaki kadar hatasız değil. Giderek artan bir şekilde iktidarı korumayı hedefliyorlar" ifadelerine yer verildi.
Makalede ayrıca Kiev rejiminin başının ‘çıkmaza girdiği’ ve Ukrayna'daki mevcut siyasi durumda ‘rolünü bulmakta zorlandığı’ vurgulandı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz'da yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAP'ın bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy yasayı imzalamıştı.
Avrupa Birliği (AB), yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığıyla ilgili durum nedeniyle Kiev'e yardımı askıya aldığını duyurmuştu.
Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı.
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