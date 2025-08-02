https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/bati-basini-iktidar-saplantili-zelenskiy-siyasi-icgudulerini-kaybetti-1098323097.html

Batı basını: İktidar saplantılı Zelenskiy siyasi içgüdülerini kaybetti

Batı basını: İktidar saplantılı Zelenskiy siyasi içgüdülerini kaybetti

Sputnik Türkiye

Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Zelenskiy’in Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığına son verme girişiminin onun iktidar takıntısı olduğunu... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T18:06+0300

2025-08-02T18:06+0300

2025-08-02T18:04+0300

dünya

neue zürcher zeitung

vladimir zelenskiy

ukrayna

kiev

batı

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yüksek rada

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png

Gazetede yer alan makalede, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını ortadan kaldırma girişiminin, iktidar saplantısına kapıldığını ve siyasi içgüdülerini kaybettiğini gösterdiği belirtildi.Makalede, "Zelenskiy'in siyasi içgüdüleri artık savaşın başındaki kadar hatasız değil. Giderek artan bir şekilde iktidarı korumayı hedefliyorlar" ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca Kiev rejiminin başının ‘çıkmaza girdiği’ ve Ukrayna'daki mevcut siyasi durumda ‘rolünü bulmakta zorlandığı’ vurgulandı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz'da yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAP'ın bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy yasayı imzalamıştı.Avrupa Birliği (AB), yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığıyla ilgili durum nedeniyle Kiev'e yardımı askıya aldığını duyurmuştu.Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rada-milletvekilinden-zelenskiye-yeni-baskanlik-donemini-unutmasi-cagrisi-1098282587.html

ukrayna

kiev

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

neue zürcher zeitung, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, ab