https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rada-milletvekilinden-zelenskiye-yeni-baskanlik-donemini-unutmasi-cagrisi-1098282587.html

Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı

Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Gonçarenko*, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP)... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T16:33+0300

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dünya

ukrayna

rada

yüksek rada

vladimir zelenskiy

avrupa

rusya

ukrayna parlamentosu

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yasa tasarısı

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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko*, parlamento kürsüsünden Vladimir Zelenskiy’e ikinci devlet başkanlığı dönemini unutması çağrısı yaptı.Gonçarenko, “Zelenskiy’e sesleniyorum. İkinci dönemi unut. Bu, haki bir ceketle asla üzerini örtemeyeceğin bir lekedir. Bu bir the end. Soruşturmadan arkadaşlarını değil, ülkeyi kurtar” ifadelerini kullandı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz Salı günü ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumu Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek vermişti. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzalamıştı.Ancak Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın yasa tasarısını 31 Temmuz'da görüşeceğini söylemişti.* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılar listesinde yer alıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ukraynali-milletvekilleri-nabu-ile-ilgili-yasa-tasarisini-oylamaktan-korkuyor-1098151943.html

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