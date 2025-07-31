Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rada-milletvekilinden-zelenskiye-yeni-baskanlik-donemini-unutmasi-cagrisi-1098282587.html
Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı
Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Gonçarenko*, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP)... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T16:33+0300
2025-07-31T16:35+0300
dünya
ukrayna
rada
yüksek rada
vladimir zelenskiy
avrupa
rusya
ukrayna parlamentosu
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yasa tasarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko*, parlamento kürsüsünden Vladimir Zelenskiy’e ikinci devlet başkanlığı dönemini unutması çağrısı yaptı.Gonçarenko, “Zelenskiy’e sesleniyorum. İkinci dönemi unut. Bu, haki bir ceketle asla üzerini örtemeyeceğin bir lekedir. Bu bir the end. Soruşturmadan arkadaşlarını değil, ülkeyi kurtar” ifadelerini kullandı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz Salı günü ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumu Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek vermişti. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzalamıştı.Ancak Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın yasa tasarısını 31 Temmuz'da görüşeceğini söylemişti.* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılar listesinde yer alıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ukraynali-milletvekilleri-nabu-ile-ilgili-yasa-tasarisini-oylamaktan-korkuyor-1098151943.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_89:0:1024:701_1920x0_80_0_0_2994eb499208aedfc224376493a48053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rada, yüksek rada, vladimir zelenskiy, avrupa, rusya, ukrayna parlamentosu, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yasa tasarısı, aleksey gonçarenko
ukrayna, rada, yüksek rada, vladimir zelenskiy, avrupa, rusya, ukrayna parlamentosu, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yasa tasarısı, aleksey gonçarenko

Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı

16:33 31.07.2025 (güncellendi: 16:35 31.07.2025)
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Abone ol
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Gonçarenko*, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP) bağımsızlığını kısıtlayan yasanın kabulüyle ilgili skandalın ardından Zelenskiy’e ikinci devlet başkanlığı dönemini unutması çağrısında bulundu.
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko*, parlamento kürsüsünden Vladimir Zelenskiy’e ikinci devlet başkanlığı dönemini unutması çağrısı yaptı.
Gonçarenko, “Zelenskiy’e sesleniyorum. İkinci dönemi unut. Bu, haki bir ceketle asla üzerini örtemeyeceğin bir lekedir. Bu bir the end. Soruşturmadan arkadaşlarını değil, ülkeyi kurtar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz Salı günü ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumu Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek vermişti. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzalamıştı.
Ancak Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın yasa tasarısını 31 Temmuz'da görüşeceğini söylemişti.
* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılar listesinde yer alıyor
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
DÜNYA
‘Ukraynalı milletvekilleri NABU ile ilgili yasa tasarısını oylamaktan korkuyor’
26 Temmuz, 00:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала