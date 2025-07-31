https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rada-milletvekilinden-zelenskiye-yeni-baskanlik-donemini-unutmasi-cagrisi-1098282587.html
Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı
Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Gonçarenko*, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP)... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T16:33+0300
2025-07-31T16:33+0300
2025-07-31T16:35+0300
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ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko*, parlamento kürsüsünden Vladimir Zelenskiy’e ikinci devlet başkanlığı dönemini unutması çağrısı yaptı.Gonçarenko, “Zelenskiy’e sesleniyorum. İkinci dönemi unut. Bu, haki bir ceketle asla üzerini örtemeyeceğin bir lekedir. Bu bir the end. Soruşturmadan arkadaşlarını değil, ülkeyi kurtar” ifadelerini kullandı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz Salı günü ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumu Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek vermişti. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzalamıştı.Ancak Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın yasa tasarısını 31 Temmuz'da görüşeceğini söylemişti.* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılar listesinde yer alıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ukraynali-milletvekilleri-nabu-ile-ilgili-yasa-tasarisini-oylamaktan-korkuyor-1098151943.html
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ukrayna, rada, yüksek rada, vladimir zelenskiy, avrupa, rusya, ukrayna parlamentosu, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yasa tasarısı, aleksey gonçarenko
ukrayna, rada, yüksek rada, vladimir zelenskiy, avrupa, rusya, ukrayna parlamentosu, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yasa tasarısı, aleksey gonçarenko
Rada milletvekilinden Zelenskiy’e yeni başkanlık dönemini unutması çağrısı
16:33 31.07.2025 (güncellendi: 16:35 31.07.2025)
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Gonçarenko*, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP) bağımsızlığını kısıtlayan yasanın kabulüyle ilgili skandalın ardından Zelenskiy’e ikinci devlet başkanlığı dönemini unutması çağrısında bulundu.
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko*, parlamento kürsüsünden Vladimir Zelenskiy’e ikinci devlet başkanlığı dönemini unutması çağrısı yaptı.
Gonçarenko, “Zelenskiy’e sesleniyorum. İkinci dönemi unut. Bu, haki bir ceketle asla üzerini örtemeyeceğin bir lekedir. Bu bir the end. Soruşturmadan arkadaşlarını değil, ülkeyi kurtar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz Salı günü ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumu Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek vermişti. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzalamıştı.
Ancak Ukrayna genelinde protestolar patlak verdikten sonra Zelenskiy, 24 Temmuz’da söz konusu kurumların bağımsızlığını güya güçlendirecek zıt bir yasa tasarısı onayladığını açıklamıştı. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın yasa tasarısını 31 Temmuz'da görüşeceğini söylemişti.
* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılar listesinde yer alıyor