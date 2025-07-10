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Teksas'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı
Teksas'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Teksas eyaletinin iç kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeyi derinden sarsan... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
teksas
sel felaketi
arama kurtarma
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фото, fotoğraf, fotoğraf, teksas, sel felaketi, arama kurtarma

Teksas'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı

12:52 10.07.2025
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ABD'nin Teksas eyaletinin iç kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeyi derinden sarsan afette en az 120 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 172 kişi kayboldu. Kerrville ilçesinde bir stadyumda toplananlar hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.
© AA / Lokman Vural Elibol

ABD’nin Teksas eyaletinin orta kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle en az 120 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 172 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinin orta kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle en az 120 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 172 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Lokman Vural Elibol

ABD’nin Teksas eyaletinin orta kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle en az 120 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 172 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

© AA / Lokman Vural Elibol

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgeye helikopterler ve özel eğitimli köpeklerin destek verdiği ekipler sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgeye helikopterler ve özel eğitimli köpeklerin destek verdiği ekipler sevk edildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Lokman Vural Elibol

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgeye helikopterler ve özel eğitimli köpeklerin destek verdiği ekipler sevk edildi.

© AA / Jorge Salgado

Yetkililer, felaketin ardından kayıpların bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, felaketin ardından kayıpların bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Jorge Salgado

Yetkililer, felaketin ardından kayıpların bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

© AA / Jorge Salgado

Yaşanan sel felaketinin ardından çamurla kaplanan bölgede kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.

Yaşanan sel felaketinin ardından çamurla kaplanan bölgede kaybolanları arama çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Jorge Salgado

Yaşanan sel felaketinin ardından çamurla kaplanan bölgede kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.

© AA / Lokman Vural Elibol

Sel felaketinin ardından, Kerrville ilçesindeki Antler Stadyumu'nda yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

Sel felaketinin ardından, Kerrville ilçesindeki Antler Stadyumu&#x27;nda yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Lokman Vural Elibol

Sel felaketinin ardından, Kerrville ilçesindeki Antler Stadyumu'nda yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

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