Teksas'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinin iç kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeyi derinden sarsan afette en az 120 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 172 kişi kayboldu. Kerrville ilçesinde bir stadyumda toplananlar hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.