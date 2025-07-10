https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/1097779285.html
Teksas'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı
Teksas'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Teksas eyaletinin iç kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeyi derinden sarsan... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T12:52+0300
2025-07-10T12:52+0300
2025-07-10T12:52+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
teksas
sel felaketi
arama kurtarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097778457_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_f1d27b7924d84d3ab8dd66681610c571.jpg
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097778457_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_09f0fcf53fcc85da0ba711bfa12e5c3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, teksas, sel felaketi, arama kurtarma
фото, fotoğraf, fotoğraf, teksas, sel felaketi, arama kurtarma
Teksas'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı
ABD'nin Teksas eyaletinin iç kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeyi derinden sarsan afette en az 120 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 172 kişi kayboldu. Kerrville ilçesinde bir stadyumda toplananlar hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.
© AA / Lokman Vural Elibol
ABD’nin Teksas eyaletinin orta kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle en az 120 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 172 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
ABD’nin Teksas eyaletinin orta kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel felaketi nedeniyle en az 120 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 172 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
© AA / Lokman Vural Elibol
Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgeye helikopterler ve özel eğitimli köpeklerin destek verdiği ekipler sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgeye helikopterler ve özel eğitimli köpeklerin destek verdiği ekipler sevk edildi.
© AA / Jorge Salgado
Yetkililer, felaketin ardından kayıpların bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Yetkililer, felaketin ardından kayıpların bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
© AA / Jorge Salgado
Yaşanan sel felaketinin ardından çamurla kaplanan bölgede kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
Yaşanan sel felaketinin ardından çamurla kaplanan bölgede kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
© AA / Lokman Vural Elibol
Sel felaketinin ardından, Kerrville ilçesindeki Antler Stadyumu'nda yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.
Sel felaketinin ardından, Kerrville ilçesindeki Antler Stadyumu'nda yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.