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YÖK Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığ'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirilirken Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), türkiye, yök, resmi gazete
erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), türkiye, yök, resmi gazete

YÖK Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi

00:21 01.08.2025 (güncellendi: 00:24 01.08.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığ'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirilirken Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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