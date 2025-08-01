https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/yok-baskanligina-yeniden-prof-dr-erol-ozvar-getirildi-1098289787.html
YÖK Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığ'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T00:21+0300
2025-08-01T00:21+0300
2025-08-01T00:24+0300
türki̇ye
erol özvar
yükseköğretim kurulu (yök)
türkiye
yök
resmi gazete
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirilirken Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), türkiye, yök, resmi gazete
erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), türkiye, yök, resmi gazete
YÖK Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi
00:21 01.08.2025 (güncellendi: 00:24 01.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığ'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirilirken Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.