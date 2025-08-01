https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/yesilcamin-usta-oyuncusu-necati-bilgicten-hayranlarini-uzen-haber-1098306839.html

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten hayranlarını üzen haber

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç'ten hayranlarını üzen haber

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Necati Bilgiç'in psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı ve hayatını huzurevinde sürdürdüğü ortaya çıktı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T15:27+0300

2025-08-01T15:27+0300

2025-08-01T15:27+0300

yaşam

yeşilçam

şener şen

kemal sunal

oyuncu

şizofreni

necati bilgiç

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Arabesk, Namuslu, Berlin Kaplanı, Milyarder, Davacı gibi bir çok filmde ünlü isimlerle birlikte rol alan usta oyuncu Necati Bilgiç'in psikolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Şizofreni teşhisi konulan Bilgiç'in Bursa'da bir huzurevinde yaşadığı belirtildi. Yıllardır ekranlardan uzak olan 72 yaşındaki sanatçının son hali bir hayranının sosyal medyada birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşmasıyla ortaya çıktı. Usta ismin son haline hayranları yüzlerce mesaj gönderdi. Bilgiç'in, 2016'da açık kalp ameliyatı geçirdikten kısa bir süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtildi. Necati Bilgiç kimdir?1953 yılında Bursa'da dünyaya gelen Bilgiç, orta ve lise eğitiminden sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Yıldız Kenter'den ders aldı. Necati Bilgiç, oyunculuğa ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda başladı. Sonra konservatuardan arkadaşı Uğur Yücel ile birlikte Tef Kabare Tiyatrosu'na geçti. Necati Bilgiç-Uğur Yücel ikilisi yaklaşık 4 yıl gazinolarda komedyenlik yaptı.1975 ile 1984 yılları arasında, Kenter, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholleri'nde sahneye çıkan Bilgiç, "Yarı Şaka Yarı Ciddi" programında Şair Temel karakteriyle ünlendi. Necati Bilgiç, Yeşilçam'a Şener Şen'in Namuslu filmiyle girdi. Bunu Karanfilli Naciye ve yine Şener Şen'in Aşık Oldum filmi izledi. Kemal Sunal'ın Davacı filminde Dursun adlı önemli bir karakteri, Şener Şen'in Milyarder filminde dişçiyi canlandırdı. Sonra Kemal Sunal'ın Bıçkın filminde ikinci adamı oynadı. Ardından Şener Şen'in Arabesk filmi geldi.1995'te ünlü Çiçek Taksi dizisinde yine Karadenizli bir tiplemeyi, "Niyazi"yi başarıyla canlandırdı. Sonraki yıllarda Konu Komşu, Şen Kahkahalar, Kuzenlerim gibi dizilerde yer alan usta oyuncu, 2012'de Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filminin kadrosuna dahil oldu. Bu rolüyle 17. Sadri Alışık Ödülleri'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

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