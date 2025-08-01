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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/rus-ordusu-ukraynada-askeri-hedefleri-vuruyor-bir-haftada-7-yerlesim-kurtarildi-1098301765.html
Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vuruyor: Bir haftada 7 yerleşim kurtarıldı
Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vuruyor: Bir haftada 7 yerleşim kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm karanlığı ile devam eden Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 7 grup saldırısı düzenlendiği belirtildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T13:18+0300
2025-08-01T13:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son bir haftada meydana gelen gelişmeleri aktardı.Bakanlığın açılamasına göre, 26 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla yedi grup saldırısı gerçekleştirdi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, askeri hava üslerinin altyapısı, İHA imalat atölyeleri, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri, robotik teçhizat, füze ve mühimmat depoları ile Ukrayna silahlı birliklerinin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 905 asker olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kremlin-putin-hicbir-zaman-resmi-olarak-tatile-cikmiyor-1098300901.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vuruyor: Bir haftada 7 yerleşim kurtarıldı

13:18 01.08.2025 (güncellendi: 13:23 01.08.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Özel askeri harekata tüm karanlığı ile devam eden Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 7 grup saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son bir haftada meydana gelen gelişmeleri aktardı.
Bakanlığın açılamasına göre, 26 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla yedi grup saldırısı gerçekleştirdi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, askeri hava üslerinin altyapısı, İHA imalat atölyeleri, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri, robotik teçhizat, füze ve mühimmat depoları ile Ukrayna silahlı birliklerinin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 905 asker olarak gerçekleşti.
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