https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/uzmanindan-kul-yagisina-karsi-uyari-kul-solumak-cigerleri-tikayarak-olume-kadar-goturur-1098249311.html

Uzmanından kül yağışına karşı uyarı: ‘Kül solumak ciğerleri tıkayarak ölüme kadar götürür’

Uzmanından kül yağışına karşı uyarı: ‘Kül solumak ciğerleri tıkayarak ölüme kadar götürür’

Sputnik Türkiye

Eskişehir, Kütahya, Bilecik, İzmir ve Bursa’da etkili olan yangınların ardından uzmanlardan kül yağışına karşı kritik uyarı geldi. Dr. Suat Keten, küllerin... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T15:58+0300

2025-07-30T15:58+0300

2025-07-30T16:08+0300

görüş

türkiye

bursa

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bilecik

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yangın söndürme

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Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde hem dünyada hem de Türkiye’de birçok orman yangını meydana geldi. Eskişehir, Kütahya, Bilecik, İzmir yangınlarının etkileri sürerken Bursa’daki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındı. Gerçekleşen yangın sonrası uzmanlar kül yağışına karşı uyardı. Peki nedir kül yağışı? Çevreye zarar verir mi? Ne kadar uzak mesafeye taşınır? İnsan sağlığına zarar verir mi? Dr. Suat Keten, Sputnik’e anlattı.‘Kül yağışı yangının büyüklüğüyle doğrudan bağlantılı’Dr. Suat Keten, kül yağışının yangının büyüklüğüyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti:“Ormanda çıkan yangınlarda oluşan küller yüksek enerji ve hava akımıyla yukarı çıkar, sıcaklıkların düşmesi ile beraber yukarıya doğru çıkan küller soğuyarak ana rüzgarın yönlendirmesi ile ve rüzgarın kuvvetine göre rüzgarın gösterdiği istikamet doğrultusunda toplanmaya başlar. Vezüv Yanardağı’nın patlaması yangının olmadığı bir kül yağışına ve verdiği zarara iyi bir örnektir. Yangının büyüklüğü oluşacak kül miktarını artırdığından kül yağışıyla doğrudan bağlantılıdır.”‘Kül kalınlığı önemli rol oynuyor’Dr. Suat Keten, küllerin rüzgar hızına göre kıtalar arasına bile taşınabileceğini söyleyerek kül kalınlığının önemine vurgu yaptı:‘Kül solumak ciğerleri tıkayarak ölüme kadar götürür’Dr. Suat Keten, kül solumanın sadece çevreye değil insan sağlığına da zararları olduğu söyledi:“Kül solumak ciğerlerdeki alveollerin tıkamasına sebep vererek soluma ve kan temizlenme işleminde yeteri kadar tamamlanamaması ilgili şahısın ölümüne kadar gider. Sıcak havayı ve sıcak külü solumak ciğerlerdeki alveollerin tıkanması ve sıcaktan dolayı sönmesi ve ciğerlerin işlevinin bitmesi anlamına gelir ki dış yanma emaresi gözükmese bile ölümle sonuçlanır, tedavi yoktur. Yangında direkt çalışanlar özellikle risk altında ve aslında bu olayın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekir. Yangın sonrası biriken küller rüzgar aracılığıyla tekrar bulunduğu yerlerden gökyüzüne doğru taşınıp iklim ve rüzgar şartlarına göre başka bir alana doğru yığılım yapabilir veya hava kirliliğini sağlayan partiküller halinde havada asılı kalabilir.”

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bursa

kütahya

bilecik

i̇zmir

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2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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