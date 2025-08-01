https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/almanya-ukraynaya-2-yeni-patriot-hava-savunma-sistemi-gonderecegini-duyurdu-1098309004.html
Almanya, Ukrayna’ya 2 yeni patriot hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu
Almanya, Ukrayna’ya 2 yeni patriot hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Almanya, Ukrayna’ya iki adet ek Patriot hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. Savunma Bakanı Pistorius, teslimatların ABD ile yapılan anlaşma 'sayesinde'... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T16:52+0300
2025-08-01T16:52+0300
2025-08-01T16:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
almanya
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
almanya savunma bakanlığı
patriot
nato
savunma bakanlığı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071279957_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d0f103cbf3834f0485c5bdd1c4e97e10.jpg
Almanya, Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini artırıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna’ya iki adet Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacağını açıkladı. Teslimatlar iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.ABD üreticisiyle yapılan anlaşma süreci hızlandırdıAlmanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu teslimatın ön koşulu, ABD’li üreticinin Almanya’ya yeni Patriot sistemlerini hızlı şekilde tedarik etmesiydi. Pistorius, “ABD tarafı bu sözü verdi. Bu sayede biz de hem NATO yükümlülüklerimizi sürdüreceğiz hem de Ukrayna’ya desteğimizi artıracağız.” dedi.Teslimatlar iki aşamada yapılacakAçıklamada, ilk etapta Ukrayna’ya Patriot fırlatma cihazlarının gönderileceği, ardından da önümüzdeki 2 ila 3 ay içinde sistemin diğer parçalarının teslim edileceği bildirildi. Pistorius, bu sürecin Almanya’nın savunma kapasitesini zayıflatmadan planlandığını vurguladı.Almanya da yeni nesil Patriot sistemleri alacakÖte yandan Almanya, ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında yeni üretilen son nesil Patriot sistemlerini hızlı şekilde teslim alacak. Bu sistemlerin finansmanını Almanya’nın üstleneceği duyuruldu.Almanya, Ukrayna’ya daha önce de 3 adet Patriot hava savunma sistemi göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/afrikali-uzmandan-avrupaya-kulturel-miras-kacakciligi-icin-uyari-kendi-tarihimizi-gormemize-bile-1098308285.html
almanya
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071279957_0:0:1069:801_1920x0_80_0_0_30bb9b74c4789b0f389bf4195f7ff8f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, almanya savunma bakanlığı, patriot, nato, savunma bakanlığı, abd
almanya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, almanya savunma bakanlığı, patriot, nato, savunma bakanlığı, abd
Almanya, Ukrayna’ya 2 yeni patriot hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu
Almanya, Ukrayna’ya iki adet ek Patriot hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. Savunma Bakanı Pistorius, teslimatların ABD ile yapılan anlaşma 'sayesinde' mümkün olduğunu açıkladı. İlk fırlatıcılar önümüzdeki günlerde gönderilecek.
Almanya, Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini artırıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna’ya iki adet Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacağını açıkladı. Teslimatlar iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
ABD üreticisiyle yapılan anlaşma süreci hızlandırdı
Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu teslimatın ön koşulu, ABD’li üreticinin Almanya’ya yeni Patriot sistemlerini hızlı şekilde tedarik etmesiydi. Pistorius, “ABD tarafı bu sözü verdi. Bu sayede biz de hem NATO yükümlülüklerimizi sürdüreceğiz hem de Ukrayna’ya desteğimizi artıracağız.” dedi.
Teslimatlar iki aşamada yapılacak
Açıklamada, ilk etapta Ukrayna’ya Patriot fırlatma cihazlarının gönderileceği, ardından da önümüzdeki 2 ila 3 ay içinde sistemin diğer parçalarının teslim edileceği bildirildi. Pistorius, bu sürecin Almanya’nın savunma kapasitesini zayıflatmadan planlandığını vurguladı.
Almanya da yeni nesil Patriot sistemleri alacak
Öte yandan Almanya, ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında yeni üretilen son nesil Patriot sistemlerini hızlı şekilde teslim alacak. Bu sistemlerin finansmanını Almanya’nın üstleneceği duyuruldu.
Almanya, Ukrayna’ya daha önce de 3 adet Patriot hava savunma sistemi göndermişti.