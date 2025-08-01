https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/almanya-ukraynaya-2-yeni-patriot-hava-savunma-sistemi-gonderecegini-duyurdu-1098309004.html

Almanya, Ukrayna’ya 2 yeni patriot hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu

Almanya, Ukrayna’ya 2 yeni patriot hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Almanya, Ukrayna’ya iki adet ek Patriot hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. Savunma Bakanı Pistorius, teslimatların ABD ile yapılan anlaşma 'sayesinde'... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T16:52+0300

2025-08-01T16:52+0300

2025-08-01T16:52+0300

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Almanya, Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini artırıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna’ya iki adet Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacağını açıkladı. Teslimatlar iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.ABD üreticisiyle yapılan anlaşma süreci hızlandırdıAlmanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu teslimatın ön koşulu, ABD’li üreticinin Almanya’ya yeni Patriot sistemlerini hızlı şekilde tedarik etmesiydi. Pistorius, “ABD tarafı bu sözü verdi. Bu sayede biz de hem NATO yükümlülüklerimizi sürdüreceğiz hem de Ukrayna’ya desteğimizi artıracağız.” dedi.Teslimatlar iki aşamada yapılacakAçıklamada, ilk etapta Ukrayna’ya Patriot fırlatma cihazlarının gönderileceği, ardından da önümüzdeki 2 ila 3 ay içinde sistemin diğer parçalarının teslim edileceği bildirildi. Pistorius, bu sürecin Almanya’nın savunma kapasitesini zayıflatmadan planlandığını vurguladı.Almanya da yeni nesil Patriot sistemleri alacakÖte yandan Almanya, ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında yeni üretilen son nesil Patriot sistemlerini hızlı şekilde teslim alacak. Bu sistemlerin finansmanını Almanya’nın üstleneceği duyuruldu.Almanya, Ukrayna’ya daha önce de 3 adet Patriot hava savunma sistemi göndermişti.

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