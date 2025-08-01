https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/turkiyede-cocuklarin-karistigi-olay-sayisi-artti-gecen-yila-gore-artis-neredeyse-yuzde-10u-buldu-1098298635.html

Türkiye'de çocukların karıştığı olay sayısı arttı: Geçen yıla göre artış neredeyse yüzde 10'u buldu

Türkiye'de çocukların karıştığı olay sayısı arttı: Geçen yıla göre artış neredeyse yüzde 10'u buldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.8 arttı. Çocukların sayısı 612 bin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T11:31+0300

2025-08-01T11:31+0300

2025-08-01T11:31+0300

türki̇ye

tüi̇k

çocuk

suça sürüklenen çocuk

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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 612 bin 651'e yükseldi. Neredeyse üçte biri suça sürüklenen çocukBu olaylarda çocukların 279 bin 620'si mağdur olarak, 202 bin 785'i suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 96 bin 438'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561'i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 8 bin 729'u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518'i ise bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.Suça sürüklenen çocukların yüzde 40.5'ü yaralama suçuna karıştıSuça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar, yüzde 26'sına da bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.Çocukların yarısına yakını ise mağdurGüvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 45,6'sını mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1'ini suç, yüzde 13,8'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar teşkil etti. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 10,8'i cinsel suçlar, yüzde 9,5'i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5'i ise bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden mağdur oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/daltonlar-suc-orgutu-uyesi-ahmet-aydin-gurcistanda-yakalandi-1098202517.html

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tüi̇k, çocuk, suça sürüklenen çocuk