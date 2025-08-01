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Turizm geliri rekor kırdı: Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan geldi

Turizm geliri rekor kırdı: Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan geldi

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılın ilk altı ayında turizm gelirlerinde rekor kırıldı. Turizm geliri 25.8 milyar dolara ulaşırken... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T12:29+0300

2025-08-01T12:29+0300

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turizm

kültür ve turizm bakanlığı

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rus turist

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Türkiye'nin turizm istatistikleri açıklandı. 2025'in ilk altı ayında Türkiye'ye 26 milyon 389 bin turist gelirken, en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Altı aylık dönemde gelirler de ise rekor kırıldı 25 milyar 778 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu sene ise hedef 64 milyon dolara ulaşmak. En çok turist Rusya'dan geldi2025'in ilk 6 ayında, ülkemize gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik artışla 26 milyon 389 bin turist sayısına ulaşıldı. Bu dönemde en çok turist gönderen ilk üç ülke Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Yılın 6 aylık döneminde turizm gelirlerinde de rekora imza atıldı. Turizm gelirleri yüzde 7.6 artarak 25 milyar 778 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ziyaretçi başına gecelik ortalama harcama 106 dolar, ortalama harcama ise 996 dolara yükseldi. Ortalama kalış süresi ise 10 gece olarak gerçekleşti.En yüksek gelire ulaşıldıTurizm gelirlerinde yeni bir rekora imza atıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

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