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Turizm geliri rekor kırdı: Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan geldi
Turizm geliri rekor kırdı: Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan geldi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılın ilk altı ayında turizm gelirlerinde rekor kırıldı. Turizm geliri 25.8 milyar dolara ulaşırken... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T12:29+0300
2025-08-01T12:29+0300
2025-08-01T12:37+0300
ekonomi̇
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
turist
rus turist
yabancı turist
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Türkiye'nin turizm istatistikleri açıklandı. 2025'in ilk altı ayında Türkiye'ye 26 milyon 389 bin turist gelirken, en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Altı aylık dönemde gelirler de ise rekor kırıldı 25 milyar 778 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu sene ise hedef 64 milyon dolara ulaşmak. En çok turist Rusya'dan geldi2025'in ilk 6 ayında, ülkemize gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik artışla 26 milyon 389 bin turist sayısına ulaşıldı. Bu dönemde en çok turist gönderen ilk üç ülke Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Yılın 6 aylık döneminde turizm gelirlerinde de rekora imza atıldı. Turizm gelirleri yüzde 7.6 artarak 25 milyar 778 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ziyaretçi başına gecelik ortalama harcama 106 dolar, ortalama harcama ise 996 dolara yükseldi. Ortalama kalış süresi ise 10 gece olarak gerçekleşti.En yüksek gelire ulaşıldıTurizm gelirlerinde yeni bir rekora imza atıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonda-yil-sonunda-yuzde-30un-altini-gorecegiz-1098046267.html
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turizm gelirleri, turizm, en çok turist, turizm gelirleri 2025
turizm gelirleri, turizm, en çok turist, turizm gelirleri 2025
Turizm geliri rekor kırdı: Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan geldi
12:29 01.08.2025 (güncellendi: 12:37 01.08.2025)
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılın ilk altı ayında turizm gelirlerinde rekor kırıldı. Turizm geliri 25.8 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya birinci sıraya oturdu.
Türkiye'nin turizm istatistikleri açıklandı. 2025'in ilk altı ayında Türkiye'ye 26 milyon 389 bin turist gelirken, en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Altı aylık dönemde gelirler de ise rekor kırıldı 25 milyar 778 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu sene ise hedef 64 milyon dolara ulaşmak.
En çok turist Rusya'dan geldi
2025'in ilk 6 ayında, ülkemize gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik artışla 26 milyon 389 bin turist sayısına ulaşıldı. Bu dönemde en çok turist gönderen ilk üç ülke Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Yılın 6 aylık döneminde turizm gelirlerinde de rekora imza atıldı. Turizm gelirleri yüzde 7.6 artarak 25 milyar 778 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ziyaretçi başına gecelik ortalama harcama 106 dolar, ortalama harcama ise 996 dolara yükseldi. Ortalama kalış süresi ise 10 gece olarak gerçekleşti.
En yüksek gelire ulaşıldı
Turizm gelirlerinde yeni bir rekora imza atıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri paylaştı:
"Geçen yılki ilk 6 aylık gelir 24 milyar dolardı. Bu yılki ilk 6 aylık gelir ise 25.8 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrek geliri geçen sene 15 milyar dolarken, bu yıl 16.3 milyar dolara yükseldi. Yıl sonu hedefimiz ise 64 milyar dolara çıkmak. Yüzde 4.7 gelir artışı hedefliyoruz. Ancak ilk 6 aya baktığımızda, yüzde 7.6'lık bir gelir artışı yakaladık. İlk 6 aylık dönemde, 25.8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 6 aylık turizm gelirine ulaşmış olduk. 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize adım adım ilerliyoruz."