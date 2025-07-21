Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz

Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var. Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75.5'le mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız.