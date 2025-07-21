https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonda-yil-sonunda-yuzde-30un-altini-gorecegiz-1098046267.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon kanalının canlı yayınında Türkiye gündemine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadele... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T22:13+0300
2025-07-21T22:13+0300
2025-07-21T22:13+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.Yılmaz, Türkiye Yüzyılı’nın temel başlıklarından birinin iç cepheyi güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle terörle mücadele alanında çok büyük başarılar elde edildi. Ülke içinde huzur sağlandı, sınır ötesi operasyonlarla önemli adımlar atıldı" dedi. Silah bırakma sürecinin başladığına dikkat çeken Yılmaz, bölgede yapay ayrılıkların enerji kaybına yol açtığını, artık barış ve istikrar istediklerini söyledi.'Tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız'Enflasyon beklentilerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şöyle konuştu:'Nüfus yenileme oranını 2.1’e çıkarmayı hedefliyoruz'Doğum oranındaki düşüşe karşı alınacak tedbirleri sıralayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamu çalışanlarına yarı zamanlı çalışma hakkı getirildiğini, esnek çalışma modelleri, kreş imkanları ve ekonomik desteklerin artırılacağını açıkladı. “Aileyi ve nüfusu en büyük gücümüz olarak görüyoruz” diyen Yılmaz, nüfus yenileme oranını 2.1’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/dunyaca-unlu-yatirim-bankasindan-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-tahmini-1097607469.html
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon kanalının canlı yayınında Türkiye gündemine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadele, enflasyon, yeni anayasa çalışmaları ve aile politikaları gibi birçok başlıkta önemli mesajlar veren Yılmaz, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altını göreceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz, Türkiye Yüzyılı’nın temel başlıklarından birinin iç cepheyi güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle terörle mücadele alanında çok büyük başarılar elde edildi. Ülke içinde huzur sağlandı, sınır ötesi operasyonlarla önemli adımlar atıldı" dedi. Silah bırakma sürecinin başladığına dikkat çeken Yılmaz, bölgede yapay ayrılıkların enerji kaybına yol açtığını, artık barış ve istikrar istediklerini söyledi.
'Tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız'
Enflasyon beklentilerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şöyle konuştu:
Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var. Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75.5'le mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız.
'Nüfus yenileme oranını 2.1’e çıkarmayı hedefliyoruz'
Doğum oranındaki düşüşe karşı alınacak tedbirleri sıralayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamu çalışanlarına yarı zamanlı çalışma hakkı getirildiğini, esnek çalışma modelleri, kreş imkanları ve ekonomik desteklerin artırılacağını açıkladı. “Aileyi ve nüfusu en büyük gücümüz olarak görüyoruz” diyen Yılmaz, nüfus yenileme oranını 2.1’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.