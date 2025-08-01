https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/tumkiaddan-sputnik-turkiyeye-cifte-odul-okan-aslan-en-etkili-programci-radyo-da-en-iyi-secildi--1098302948.html
TÜMKİAD’dan Sputnik Türkiye'ye çifte ödül: Okan Aslan 'en etkili' programcı, radyo da 'en iyi' seçildi
TÜMKİAD’dan Sputnik Türkiye'ye çifte ödül: Okan Aslan 'en etkili' programcı, radyo da 'en iyi' seçildi
Sputnik Türkiye
Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD), 2025 yılı medya ödüllerinde Radyo Sputnik’i iki farklı kategoride ödüllendirdi. "Yılın En Etkili... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T13:53+0300
2025-08-01T13:53+0300
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Sputnik Türkiye'nin radyosu Radyo Sputnik TÜMKİAD (Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği) tarafından verilen 2025 yılı medya ödüllerinde iki önemli ödüle birden layık görüldü. Kurum, “Yılın En İyi Haber Radyosu” ve “Yılın En Etkili Gündem Programı” kategorilerinde ödül aldı.Okan Aslan ile Gün Ortası'na 'Etkili Gündem Programı' ödülü verildiGündemi tarafsız, dinamik ve samimi bir dille izleyiciye aktaran “Okan Aslan ile Gün Ortası” programı, “Yılın En Etkili Gündem Programı” ödülünün sahibi oldu. TÜMKİAD, ödülü verirken programın “hafta içi her gün Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutan, halkın sesine kulak veren bir yayıncılık anlayışı” sergilediğine vurgu yaptı.'Yılın En İyi Haber Radyosu' ödülü Radyo Sputnik’inRadyo Sputnik, tarafsız habercilik anlayışı, deneyimli gazetecileri ve özel dosyalarıyla öne çıkarak “Yılın En İyi Haber Radyosu” seçildi. Ödül metninde, kanalın “doğru ve derinlikli haberleri kamuoyuna aktarma” başarısı özellikle vurgulandı.
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TÜMKİAD’dan Sputnik Türkiye'ye çifte ödül: Okan Aslan 'en etkili' programcı, radyo da 'en iyi' seçildi
13:53 01.08.2025 (güncellendi: 13:57 01.08.2025)
Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD), 2025 yılı medya ödüllerinde Radyo Sputnik’i iki farklı kategoride ödüllendirdi. "Yılın En Etkili Gündem Programı" ve "Yılın En İyi Haber Radyosu" ödülleri, 1 Ağustos’ta takdim edildi.
Sputnik Türkiye'nin radyosu Radyo Sputnik TÜMKİAD (Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği) tarafından verilen 2025 yılı medya ödüllerinde iki önemli ödüle birden layık görüldü. Kurum, “Yılın En İyi Haber Radyosu” ve “Yılın En Etkili Gündem Programı” kategorilerinde ödül aldı.
Okan Aslan ile Gün Ortası'na 'Etkili Gündem Programı' ödülü verildi
Gündemi tarafsız, dinamik ve samimi bir dille izleyiciye aktaran “Okan Aslan ile Gün Ortası” programı, “Yılın En Etkili Gündem Programı” ödülünün sahibi oldu. TÜMKİAD, ödülü verirken programın “hafta içi her gün Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutan, halkın sesine kulak veren bir yayıncılık anlayışı” sergilediğine vurgu yaptı.
'Yılın En İyi Haber Radyosu' ödülü Radyo Sputnik’in
Radyo Sputnik, tarafsız habercilik anlayışı, deneyimli gazetecileri ve özel dosyalarıyla öne çıkarak “Yılın En İyi Haber Radyosu” seçildi. Ödül metninde, kanalın “doğru ve derinlikli haberleri kamuoyuna aktarma” başarısı özellikle vurgulandı.