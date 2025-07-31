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RTÜK duyurdu: Aile ve çocuk teşvik eden yapımlara 18 milyon lira ödül verilecek
RTÜK duyurdu: Aile ve çocuk teşvik eden yapımlara 18 milyon lira ödül verilecek
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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RTÜK, aile yapısının korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için 18 milyon lira ödül dağıtacağını duyurdu.Kurumdan yapılan açıklamada, dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapımlarla, çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 farklı kategoride 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' kapsamında toplam 18 milyon lira ödül dağıtılacağı belirtildi.Yarışmaya başvuruların 1 Temmuz 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yayımlanmış yapım ve dizilerle yapılabileceği belirtildi. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Değerlendirme sürecinin RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın oluşturduğu seçici kurul tarafından yürütüleceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/nufusta-kirmizi-alarm-aile-bakani-son-tabloyu-acikladi-dogurganlik-hizi-dusuyor-nufus-kisi-1098107626.html
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rtük, radyo, radyo ve televizyon üst kurulu, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo yayıncılığı ödülü, ödül, ödül töreni, büyük ödül, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk
rtük, radyo, radyo ve televizyon üst kurulu, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo yayıncılığı ödülü, ödül, ödül töreni, büyük ödül, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk

RTÜK duyurdu: Aile ve çocuk teşvik eden yapımlara 18 milyon lira ödül verilecek

22:41 31.07.2025
© AARTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' programını hayata geçirdi. Toplam 18 milyon lira ödülün verileceği programla, aile yapısı ve çocuk gelişiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
RTÜK, aile yapısının korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için 18 milyon lira ödül dağıtacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapımlarla, çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 farklı kategoride 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' kapsamında toplam 18 milyon lira ödül dağıtılacağı belirtildi.
Yarışmaya başvuruların 1 Temmuz 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yayımlanmış yapım ve dizilerle yapılabileceği belirtildi. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2025 olarak belirlendi.
Değerlendirme sürecinin RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın oluşturduğu seçici kurul tarafından yürütüleceği açıklandı.
aile - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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