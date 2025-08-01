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Trump’ın yeni gümrük tarifesine Türkiye'den ilk açıklama
Trump’ın yeni gümrük tarifesine Türkiye'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos itibarıyla yeni gümrük tarifelerini yürürlüğe koydu. Dünya genelinde yüzde 15 ila 50 arasında değişen oranlarda vergi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T15:31+0300
2025-08-01T15:31+0300
donald trump
abd
güney afrika
ticaret bakanlığı
dünya
ekonomi̇
türkiye
ticaret
gümrük
trump gümrük vergileri listesi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri, dünya genelindeki birçok ülkeyi doğrudan etkiledi. Yeni düzenlemeyle, ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelere ihraç edilen ürünler için %15 ila %50 arasında değişen oranlarda ilave vergi getirildi.ABD yönetimi, bu adımı yerli sanayiyi koruma ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirme hedefiyle attığını belirtirken, birçok ülke artan tarifeler nedeniyle endişeli.Türkiye’ye düşük tarife uygulanması dikkat çektiYeni düzenlemede Türkiye, ABD'nin düşük vergi uyguladığı ülkeler arasında yer almaya devam etti. Türkiye’ye uygulanan gümrük vergisi oranı %15 seviyesinde tutuldu. Bu oran, Güney Afrika (%30), Hindistan (%25) veya İsviçre (%39) gibi ülkelere kıyasla oldukça düşük kaldı.Bu adım da Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanan açıklamada "ABD nezdinde istikrarlı ve dengeli bir ticari ortak olarak görüldüğünü,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/abd-basini-elon-musk-trumpla-yasadigi-gerilime-ragmen-milyonlarca-dolar-bagisladi-1098301396.html
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donald trump, abd, güney afrika, ticaret bakanlığı, dünya, türkiye, ticaret, gümrük, trump gümrük vergileri listesi, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp), gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, gümrük vergisi, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd-kanada gümrük vergisi krizi, abd gümrük vergileri, abd-çin ticaret savaşı
donald trump, abd, güney afrika, ticaret bakanlığı, dünya, türkiye, ticaret, gümrük, trump gümrük vergileri listesi, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp), gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, gümrük vergisi, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd-kanada gümrük vergisi krizi, abd gümrük vergileri, abd-çin ticaret savaşı

Trump’ın yeni gümrük tarifesine Türkiye'den ilk açıklama

15:31 01.08.2025
© AAABD Türkiye bayrakları
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA
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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos itibarıyla yeni gümrük tarifelerini yürürlüğe koydu. Dünya genelinde yüzde 15 ila 50 arasında değişen oranlarda vergi artışı uygulanırken, Türkiye'nin 'düşük tarife kategorisinde olduğu' Ticaret Bakanlığı tarafından vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri, dünya genelindeki birçok ülkeyi doğrudan etkiledi. Yeni düzenlemeyle, ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelere ihraç edilen ürünler için %15 ila %50 arasında değişen oranlarda ilave vergi getirildi.
ABD yönetimi, bu adımı yerli sanayiyi koruma ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirme hedefiyle attığını belirtirken, birçok ülke artan tarifeler nedeniyle endişeli.

Türkiye’ye düşük tarife uygulanması dikkat çekti

Yeni düzenlemede Türkiye, ABD'nin düşük vergi uyguladığı ülkeler arasında yer almaya devam etti. Türkiye’ye uygulanan gümrük vergisi oranı %15 seviyesinde tutuldu. Bu oran, Güney Afrika (%30), Hindistan (%25) veya İsviçre (%39) gibi ülkelere kıyasla oldukça düşük kaldı.
Bu adım da Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanan açıklamada "ABD nezdinde istikrarlı ve dengeli bir ticari ortak olarak görüldüğünü,
Türk ihracatçılarının ABD pazarında rekabet avantajını koruduğunu,
Türkiye’nin küresel ticaretteki güçlü pozisyonunun sürdüğünü gösteriyor." şeklinde değerlendirildi.
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