https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trumpin-yeni-gumruk-tarifesine-turkiyeden-ilk-aciklama-1098303217.html

Trump’ın yeni gümrük tarifesine Türkiye'den ilk açıklama

Trump’ın yeni gümrük tarifesine Türkiye'den ilk açıklama

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos itibarıyla yeni gümrük tarifelerini yürürlüğe koydu. Dünya genelinde yüzde 15 ila 50 arasında değişen oranlarda vergi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T15:31+0300

2025-08-01T15:31+0300

2025-08-01T15:31+0300

donald trump

abd

güney afrika

ticaret bakanlığı

dünya

ekonomi̇

türkiye

ticaret

gümrük

trump gümrük vergileri listesi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri, dünya genelindeki birçok ülkeyi doğrudan etkiledi. Yeni düzenlemeyle, ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelere ihraç edilen ürünler için %15 ila %50 arasında değişen oranlarda ilave vergi getirildi.ABD yönetimi, bu adımı yerli sanayiyi koruma ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirme hedefiyle attığını belirtirken, birçok ülke artan tarifeler nedeniyle endişeli.Türkiye’ye düşük tarife uygulanması dikkat çektiYeni düzenlemede Türkiye, ABD'nin düşük vergi uyguladığı ülkeler arasında yer almaya devam etti. Türkiye’ye uygulanan gümrük vergisi oranı %15 seviyesinde tutuldu. Bu oran, Güney Afrika (%30), Hindistan (%25) veya İsviçre (%39) gibi ülkelere kıyasla oldukça düşük kaldı.Bu adım da Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanan açıklamada "ABD nezdinde istikrarlı ve dengeli bir ticari ortak olarak görüldüğünü,

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