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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/belarus-lideri-lukasenko-moskovaya-geliyor-ekonomi-ve-ikili-iliskiler-ele-alinacak-1098298849.html
Belarus lideri Lukaşenko Moskova’ya geliyor: Ekonomi ve ikili ilişkiler ele alınacak
Belarus lideri Lukaşenko Moskova’ya geliyor: Ekonomi ve ikili ilişkiler ele alınacak
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek Rus mevkidaşı Putin’le bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede ekonomi ve ikili ilişkilerin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T11:28+0300
2025-08-01T11:32+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
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Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi, ülke lideri Aleksandr Lukaşenko’nun bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyarette bulunacağını bildirdi. Açıklamada, iki liderin bölgesel güvenliği ele alacağı aktarıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında gayri resmi bir görüşmenin gerçekleşeceğini doğruladı.Peskov, “Elbette, ticari ve ekonomik bağlar ve ortak projelerinin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutları ele alınacak, ayrıca uluslararası konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunulacak” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/rus-muhabirine-vize-verilmedi-moskovadan-parise-tepki-1098297051.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko

Belarus lideri Lukaşenko Moskova’ya geliyor: Ekonomi ve ikili ilişkiler ele alınacak

11:28 01.08.2025 (güncellendi: 11:32 01.08.2025)
© Sputnik / Павел БедняковPutin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek Rus mevkidaşı Putin’le bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede ekonomi ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği belirtildi.
Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi, ülke lideri Aleksandr Lukaşenko’nun bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyarette bulunacağını bildirdi. Açıklamada, iki liderin bölgesel güvenliği ele alacağı aktarıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında gayri resmi bir görüşmenin gerçekleşeceğini doğruladı.
Peskov, “Elbette, ticari ve ekonomik bağlar ve ortak projelerinin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutları ele alınacak, ayrıca uluslararası konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunulacak” ifadesini kullandı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
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