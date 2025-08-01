https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/belarus-lideri-lukasenko-moskovaya-geliyor-ekonomi-ve-ikili-iliskiler-ele-alinacak-1098298849.html

Belarus lideri Lukaşenko Moskova’ya geliyor: Ekonomi ve ikili ilişkiler ele alınacak

Belarus lideri Lukaşenko Moskova’ya geliyor: Ekonomi ve ikili ilişkiler ele alınacak

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek Rus mevkidaşı Putin’le bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede ekonomi ve ikili ilişkilerin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T11:28+0300

2025-08-01T11:28+0300

2025-08-01T11:32+0300

dünya

rusya

belarus

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

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Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi, ülke lideri Aleksandr Lukaşenko’nun bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyarette bulunacağını bildirdi. Açıklamada, iki liderin bölgesel güvenliği ele alacağı aktarıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında gayri resmi bir görüşmenin gerçekleşeceğini doğruladı.Peskov, “Elbette, ticari ve ekonomik bağlar ve ortak projelerinin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutları ele alınacak, ayrıca uluslararası konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunulacak” ifadesini kullandı.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko