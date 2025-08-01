https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/sehirde-su-kalmadi-10-saat-akmayacak-izmirdeki-hangi-ilcelerde-su-kesintisi-yasanacak-1098301919.html

Şehirde su kalmadı, 10 saat akmayacak: İzmir'deki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Şehirde su kalmadı, 10 saat akmayacak: İzmir'deki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Sputnik Türkiye

İZSU, 1 Ağustos Cuma günü İzmir genelinde su kesintisi uygulanacak ilçeleri ve saatleri açıkladı. Çeşme'de 10 saatlik planlı kesinti sürerken, Bornova, Foça, Ödemiş ve birçok ilçede arıza kaynaklı kesintiler olacak.

2025-08-01T13:35+0300

2025-08-01T13:35+0300

2025-08-01T13:36+0300

çeşme

beydağ

bornova

ana

kızılay

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

türki̇ye

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 1 Ağustos 2025 Cuma günü kent genelinde planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Duyuruya göre, çeşitli nedenlerle çok sayıda ilçede belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. En dikkat çekici kesinti ise kuraklık nedeniyle Çeşme’de yaşanacak.Çeşme’de 10 saatlik planlı kesinti: Nüfus artışı ve kuraklık etkiliİZSU, Çeşme genelinde yaz sezonu ile birlikte artan nüfus ve azalan su rezervleri nedeniyle 23:00 – 09:00 saatleri arasında 10 saatlik periyodik su kesintisi uygulamasının sürdüğünü açıkladı. Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi kritik eşiğin altına inerken, yeraltı su kaynakları da ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle ilçede günlük su kesintisi uygulaması bir süre daha devam edecek.Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler (1 Ağustos 2025)Aşağıda, 1 Ağustos günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler, kesinti saatleri ve nedenleri yer almaktadır:📍 Bergama – Zeytindağ🕓 15:00 - 18:00 (3 saat)Neden: Yoğun kullanım kaynaklı basınç düşüklüğü ve kesinti📍 Beydağ – Halıköy (iki ayrı bildirim)🕓 09:15 - 12:00 ve 09:24 - 11:30Neden: Ana boru arızası📍 Bornova – Kızılay ve Naldöken🕓 09:15 - 10:20Neden: Branşman hattı arızası📍 Çeşme – Alaçatı, Altınkum, Ardıç, Çiftlik, Boyalık ve diğer mahalleler🕓 31 Temmuz 23:00 – 1 Ağustos 09:00Neden: Kuraklık ve aşırı tüketim📍 Dikili – Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey🕓 29 Temmuz 22:00 – 30 Temmuz 08:00Neden: Su dağıtım dengesizlikleri📍 Foça – Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi🕓 08:12 – 12:00Neden: Ana boru arızası📍 Karabağlar – Arap Hasan, Basın Sitesi, Reis, Doğanay, Vatan🕓 09:00 – 10:00Neden: Sayaç bölgesi bakımı📍 Ödemiş – Artıcak, Balabanlı, Kayaköy, Konaklı, Ovaykent, Hürrriyet ve diğer mahalleler🕓 08:00 – 17:00 ve 07:41 – 11:00Neden: Elektrik arızası ve ana boru arızası📍 Torbalı – Yeniköy🕓 30 Temmuz 21:34 – 23:55Neden: Ana boru arızası📍 Urla – Kalabak Mahallesi ve civarı🕓 08:00 – 11:00Neden: Ana boru arızasıİZSU: Kesintiler geçici, vatandaşlar tedbirli olsunİZSU yetkilileri, su kesintilerinin çoğunun altyapı arızaları veya planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle geçici olduğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında aşırı tüketimin dengeyi bozduğu vurgulanarak, vatandaşlara tedbirli ve tasarruflu su kullanımı çağrısı yapıldı.

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çeşme

beydağ

bornova

türki̇ye

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