https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/rus-muhabirine-vize-verilmedi-moskovadan-parise-tepki-1098297051.html
Rus muhabire vize verilmedi: Moskova’dan Paris’e tepki
Rus muhabire vize verilmedi: Moskova’dan Paris’e tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'nın RIA Novosti muhabirine vize vermeyi reddetmesini Rusya ile çatışmaya doğru giden bir yolun tezahürü... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T10:54+0300
2025-08-01T10:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Fransa’nın Rus haber ajansı RIA Novosti’nin muhabiri Polina Kovaleva’ya vize vermeyi reddetmesini değerlendirdi.Zaharova, “Bu karara gerekçe olarak, Rus medya çalışanının ‘kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu’ iddiası gösterildi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Paris’in, bu tür eylemleriyle medya çoğulculuğunun ve bilgiye erişim özgürlüğünün sağlanması alanındaki uluslararası yükümlülüklerini açıkça hiçe saymakta ve gazetecilerin normal çalışmalarını kasıtlı olarak engellemekte olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:Fransa yönetiminin, iktidar çevrelerinin dar ve fırsatçı çıkarlarını tatmin etmek için demokratik toplumunun temellerini yıkmaya hazır olduğunu kaydeden Zaharova, “Fransız makamlarının eylemlerine gereken cevap verilecek” diye ekledi.
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rusya, fransa, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ria novosti, vize
Rus muhabire vize verilmedi: Moskova’dan Paris’e tepki
10:54 01.08.2025 (güncellendi: 11:05 01.08.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'nın RIA Novosti muhabirine vize vermeyi reddetmesini Rusya ile çatışmaya doğru giden bir yolun tezahürü olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Fransa’nın Rus haber ajansı RIA Novosti’nin muhabiri Polina Kovaleva’ya vize vermeyi reddetmesini değerlendirdi.
Zaharova, “Bu karara gerekçe olarak, Rus medya çalışanının ‘kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu’ iddiası gösterildi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz bu adımı, Fransız hükümetinin ülkemizle daha fazla çatışmaya doğru gittiği yolun bir başka tezahürü olarak görüyoruz. Fransa yönetimi, bundan sonra Fransa'daki Rus medyasının varlığını tamamen ortadan kaldırmayı ve yerel yönetimlerce onaylananların dışında her türlü alternatif bakış açısını bastırmayı hedefliyor.
Paris’in, bu tür eylemleriyle medya çoğulculuğunun ve bilgiye erişim özgürlüğünün sağlanması alanındaki uluslararası yükümlülüklerini açıkça hiçe saymakta ve gazetecilerin normal çalışmalarını kasıtlı olarak engellemekte olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:
Paris, başta Rus medyası olmak üzere istenmeyen medyaya karşı çeşitli baskı ve engelleme biçimlerini rutin uygulamaya soktu. Bunlar arasında yayın yasağı, kişilere yaptırımlar, resmi etkinliklere erişimin engellenmesi ve saçma bahanelerle çalışma vizelerini uzatmayı ve vermeyi reddedilmesi yer alıyor.
Fransa yönetiminin, iktidar çevrelerinin dar ve fırsatçı çıkarlarını tatmin etmek için demokratik toplumunun temellerini yıkmaya hazır olduğunu kaydeden Zaharova, “Fransız makamlarının eylemlerine gereken cevap verilecek” diye ekledi.