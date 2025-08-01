https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/rus-muhabirine-vize-verilmedi-moskovadan-parise-tepki-1098297051.html

Rus muhabire vize verilmedi: Moskova’dan Paris’e tepki

Rus muhabire vize verilmedi: Moskova’dan Paris’e tepki

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'nın RIA Novosti muhabirine vize vermeyi reddetmesini Rusya ile çatışmaya doğru giden bir yolun tezahürü... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T10:54+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Fransa’nın Rus haber ajansı RIA Novosti’nin muhabiri Polina Kovaleva’ya vize vermeyi reddetmesini değerlendirdi.Zaharova, “Bu karara gerekçe olarak, Rus medya çalışanının ‘kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu’ iddiası gösterildi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Paris’in, bu tür eylemleriyle medya çoğulculuğunun ve bilgiye erişim özgürlüğünün sağlanması alanındaki uluslararası yükümlülüklerini açıkça hiçe saymakta ve gazetecilerin normal çalışmalarını kasıtlı olarak engellemekte olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:Fransa yönetiminin, iktidar çevrelerinin dar ve fırsatçı çıkarlarını tatmin etmek için demokratik toplumunun temellerini yıkmaya hazır olduğunu kaydeden Zaharova, “Fransız makamlarının eylemlerine gereken cevap verilecek” diye ekledi.

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