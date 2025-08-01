https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/resmi-gazetede-yayimlandi-bankada-parasi-olanlar-dikkat-1098292830.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankada parası olanlar dikkat
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankada parası olanlar dikkat
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranları 31 Aralık 2025’e kadar... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T09:33+0300
2025-08-01T09:33+0300
2025-08-01T09:33+0300
ekonomi̇
resmi gazete
stopaj
stopaj oranı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranları yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Normal şartlarda 31 Temmuz 2025’te sona erecek olan uygulamanın süresi, 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.Hangi yatırım araçları kapsamda?Vergi avantajının sürdüğü yatırım araçları şöyle sıralandı:Bu araçlardan elde edilen gelirler, yıl sonuna kadar mevcut oranlarla vergilendirilecek.Stopaj oranları ne kadar?Güncel stopaj oranları yatırım aracına göre değişiyor:Yatırımcılar i̇çin ne anlama geliyor?Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar, 2025 yılı sonuna kadar vergi avantajlarını korumaya devam edecek. Özellikle yüksek getirili yatırım enstrümanlarını tercih eden yatırımcılar, düşük stopaj uygulaması sayesinde daha fazla net gelir elde edecek.Düzenleme ne zaman başladı?İlgili düşük oranlar ilk olarak 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi. 2020 sonrası dönemde birkaç kez uzatılan uygulama, bu son kararla birlikte 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak.
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menkul kıymet gelirleri, düşük stopaj oranları, devlet tahvili, hazine bonosu, kira sertifikası, yatırım fonları, kar payı, stopaj indirimi, vergi avantajı
menkul kıymet gelirleri, düşük stopaj oranları, devlet tahvili, hazine bonosu, kira sertifikası, yatırım fonları, kar payı, stopaj indirimi, vergi avantajı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankada parası olanlar dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranları 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Böylece devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve bazı yatırım fonları gelirlerinde vergi avantajı yıl sonuna kadar sürecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranları yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Normal şartlarda 31 Temmuz 2025’te sona erecek olan uygulamanın süresi, 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.
Hangi yatırım araçları kapsamda?
Vergi avantajının sürdüğü yatırım araçları şöyle sıralandı:
Devlet tahvili
ve Hazine bonoları
Kira sertifikaları (sukuk) Yatırım fonları
(özellikle borsa yatırım fonları
, konut
ve varlık finansmanı fonları
)
Kar payı dağıtan şirketler
ve yatırım ortaklıkları
Bu araçlardan elde edilen gelirler, yıl sonuna kadar mevcut oranlarla vergilendirilecek.
Stopaj oranları ne kadar?
Güncel stopaj oranları yatırım aracına göre değişiyor:
Devlet tahvili
ve bono kazançları
: Yüzde 10
Borsa yatırım fonları
, konut
ve varlık finansmanı fonları
: Yüzde 0
Kar payı gelirleri
(bazı durumlarda): Yüzde 15
Yatırımcılar i̇çin ne anlama geliyor?
Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar, 2025 yılı sonuna kadar vergi avantajlarını korumaya devam edecek. Özellikle yüksek getirili yatırım enstrümanlarını tercih eden yatırımcılar, düşük stopaj uygulaması sayesinde daha fazla net gelir elde edecek.
Düzenleme ne zaman başladı?
İlgili düşük oranlar ilk olarak 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi. 2020 sonrası dönemde birkaç kez uzatılan uygulama, bu son kararla birlikte 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak.