https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/resmi-gazetede-yayimlandi-bankada-parasi-olanlar-dikkat-1098292830.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankada parası olanlar dikkat

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranları 31 Aralık 2025’e kadar... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T09:33+0300

2025-08-01T09:33+0300

2025-08-01T09:33+0300

ekonomi̇

resmi gazete

stopaj

stopaj oranı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranları yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Normal şartlarda 31 Temmuz 2025’te sona erecek olan uygulamanın süresi, 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.Hangi yatırım araçları kapsamda?Vergi avantajının sürdüğü yatırım araçları şöyle sıralandı:Bu araçlardan elde edilen gelirler, yıl sonuna kadar mevcut oranlarla vergilendirilecek.Stopaj oranları ne kadar?Güncel stopaj oranları yatırım aracına göre değişiyor:Yatırımcılar i̇çin ne anlama geliyor?Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar, 2025 yılı sonuna kadar vergi avantajlarını korumaya devam edecek. Özellikle yüksek getirili yatırım enstrümanlarını tercih eden yatırımcılar, düşük stopaj uygulaması sayesinde daha fazla net gelir elde edecek.Düzenleme ne zaman başladı?İlgili düşük oranlar ilk olarak 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi. 2020 sonrası dönemde birkaç kez uzatılan uygulama, bu son kararla birlikte 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak.

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