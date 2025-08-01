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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/putinden-istanbul-gorusmelerine-iliskin-degerlendirme-muzakereler-her-zaman-talep-gorur-ve-onemli-1098303693.html
Putin’den İstanbul görüşmelerine ilişkin değerlendirme: Müzakereler her zaman talep görür ve önemli
Putin’den İstanbul görüşmelerine ilişkin değerlendirme: Müzakereler her zaman talep görür ve önemli
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinde, müzakerelerin her zaman talep gördüğünü ve önemli... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T14:28+0300
2025-08-01T15:10+0300
dünya
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksand Lukaşenko ile görüşmenin ardından gündeme ilikin açıklamalarda bulundu.İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri değerlendiren Putin, müzakerelerin her zaman talep gördüğünü ve önemli olduğunu söyledi. Putin, Rusya'daki siyasi rejimin Anayasa'ya dayalı ve meşru olduğunu, ancak Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini kaydetti.Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonuçlarını ve esir takasını olumlu değerlendirdiğini söyleyen Putin, Ukrayna'nın çalışma grupları oluşturma önerisine ilk tepkisinin olumlu olduğunu belirtti.Ülke lideri, Rusya'nın Ukrayna konusunda 2024 yazında açıkladığı koşullarının değişmediğini vurguladı.Oreşnik füzesinin artık seri üretime girdiğini kaydeden Putin, füzenin artık ordunun hizmetine girdiğini vurguladı."Kiev henüz Moskova ile bir anlaşmaya varılmasına gerek olmadığına inanıyorsa Rusya bekleyebilir" diyen Rus lider, Ukrayna'da uzun vadeli barışı tesis etmek için hiçbir zaman kısıtlaması olmadan gerekli adımların görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.Müzakerelerle ilgili tüm hayal kırıklıklarının aşırı beklentilerden kaynaklandığına dikkat çeken Putin, hareketin asıl amacının, Ukrayna'daki krizin nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğinin, ortak Avrupa güvenliği bağlamında sağlanabileceğini kaydeden Putin, Ukrayna'da Rus dili ve Ortodoks Kilisesi için gerekli koşulların sağlanmasının önemini vurguladı.Kiev'in, Rusya’ya götürüldüğü iddia edilen çocuk sayısını abarttığı ortaya çıktığını anımsatan Devlet Başkanı, Moskova'nın binlerce Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim ederken onlarca Rus savaşçının cenazesini teslim aldığını anlattı.Belarus lideri Lukaşenko'nun açıklamalarıBelarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabaları değerlendirdi.Gerekirse Minsk'in Ukrayna ile müzakerelere dahil edilmesi konusunda Putin ile anlaştıklarını bildiren Lukaşenko, Ukrayna'nın bugün "koşarak Rusya'dan bir anlaşmaya varmasını istirham etmesi" gerektiğini dile getirdi.Minsk ve Moskova'ya kimsenin diz çöktüremeyeceğini, çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını dile getiren Belarus lideri, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Ukrayna'da barış istiyorsa çözüm sürecine dikkatli yaklaşması gerekiyor. Dikte etmek işe yaramaz" diye kaydetti.Ukrayna'da çözüme ulaşmak için "taş atmak yerine müzakere masasına oturulması gerektiğini" kaydeden Lukaşenko, Kiev'in Putin'le görüşme talebinde bulunabilmesi için öncelikle "zeminin hazırlanması" gerektiğini belirtti.Lukaşenko, Ukraynalıların çözüm çerçevesinde imkansızı talep ettiğine dikkat çekti.
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rusya, vladimir putin
rusya, vladimir putin

Putin’den İstanbul görüşmelerine ilişkin değerlendirme: Müzakereler her zaman talep görür ve önemli

14:28 01.08.2025 (güncellendi: 15:10 01.08.2025)
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / POOL
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinde, müzakerelerin her zaman talep gördüğünü ve önemli olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksand Lukaşenko ile görüşmenin ardından gündeme ilikin açıklamalarda bulundu.
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri değerlendiren Putin, müzakerelerin her zaman talep gördüğünü ve önemli olduğunu söyledi.
Putin, Rusya'daki siyasi rejimin Anayasa'ya dayalı ve meşru olduğunu, ancak Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini kaydetti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonuçlarını ve esir takasını olumlu değerlendirdiğini söyleyen Putin, Ukrayna'nın çalışma grupları oluşturma önerisine ilk tepkisinin olumlu olduğunu belirtti.
Ülke lideri, Rusya'nın Ukrayna konusunda 2024 yazında açıkladığı koşullarının değişmediğini vurguladı.
Oreşnik füzesinin artık seri üretime girdiğini kaydeden Putin, füzenin artık ordunun hizmetine girdiğini vurguladı.

"Kiev henüz Moskova ile bir anlaşmaya varılmasına gerek olmadığına inanıyorsa Rusya bekleyebilir" diyen Rus lider, Ukrayna'da uzun vadeli barışı tesis etmek için hiçbir zaman kısıtlaması olmadan gerekli adımların görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

Müzakerelerle ilgili tüm hayal kırıklıklarının aşırı beklentilerden kaynaklandığına dikkat çeken Putin, hareketin asıl amacının, Ukrayna'daki krizin nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.
Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğinin, ortak Avrupa güvenliği bağlamında sağlanabileceğini kaydeden Putin, Ukrayna'da Rus dili ve Ortodoks Kilisesi için gerekli koşulların sağlanmasının önemini vurguladı.
Kiev'in, Rusya’ya götürüldüğü iddia edilen çocuk sayısını abarttığı ortaya çıktığını anımsatan Devlet Başkanı, Moskova'nın binlerce Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim ederken onlarca Rus savaşçının cenazesini teslim aldığını anlattı.

Belarus lideri Lukaşenko'nun açıklamaları

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabaları değerlendirdi.
Gerekirse Minsk'in Ukrayna ile müzakerelere dahil edilmesi konusunda Putin ile anlaştıklarını bildiren Lukaşenko, Ukrayna'nın bugün "koşarak Rusya'dan bir anlaşmaya varmasını istirham etmesi" gerektiğini dile getirdi.
Minsk ve Moskova'ya kimsenin diz çöktüremeyeceğini, çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını dile getiren Belarus lideri, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Ukrayna'da barış istiyorsa çözüm sürecine dikkatli yaklaşması gerekiyor. Dikte etmek işe yaramaz" diye kaydetti.
Ukrayna'da çözüme ulaşmak için "taş atmak yerine müzakere masasına oturulması gerektiğini" kaydeden Lukaşenko, Kiev'in Putin'le görüşme talebinde bulunabilmesi için öncelikle "zeminin hazırlanması" gerektiğini belirtti.
Lukaşenko, Ukraynalıların çözüm çerçevesinde imkansızı talep ettiğine dikkat çekti.
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