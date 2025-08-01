https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ole-gunnar-solskjaerden-yenilgi-sonrasi-kulupteki-gelecegiyle-ilgili-konustu-1098291921.html

Ole Gunnar Solskjaer'den yenilgi sonrası kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu

Ole Gunnar Solskjaer'den yenilgi sonrası kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar mağlubiyetinin ardından geleceğiyle ilgili konuştu. Norveçli hoca, "Bu projede doğru insan olduğumu... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T07:59+0300

2025-08-01T07:59+0300

2025-08-01T07:59+0300

spor

ole gunnar solskjaer

beşiktaş

ayrılık

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilerek turnuvaya veda ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Norveçli çalıştırıcı, “İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı” ifadelerini kullandı.Geleceğiyle ilgili gelen soruya ise Solskjaer şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/besiktas-avrupa-ligine-veda-etti-kara-kartal-yoluna-konferans-liginde-devam-edecek-1098288864.html

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ole gunnar solskjaer, beşiktaş, ayrılık