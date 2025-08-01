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Ole Gunnar Solskjaer'den yenilgi sonrası kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu
Ole Gunnar Solskjaer'den yenilgi sonrası kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar mağlubiyetinin ardından geleceğiyle ilgili konuştu. Norveçli hoca, "Bu projede doğru insan olduğumu... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T07:59+0300
2025-08-01T07:59+0300
spor
ole gunnar solskjaer
beşiktaş
ayrılık
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilerek turnuvaya veda ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Norveçli çalıştırıcı, “İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı” ifadelerini kullandı.Geleceğiyle ilgili gelen soruya ise Solskjaer şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/besiktas-avrupa-ligine-veda-etti-kara-kartal-yoluna-konferans-liginde-devam-edecek-1098288864.html
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ole gunnar solskjaer, beşiktaş, ayrılık
ole gunnar solskjaer, beşiktaş, ayrılık

Ole Gunnar Solskjaer'den yenilgi sonrası kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu

07:59 01.08.2025
© AA / Ahmet Okatalı Ole Gunnar Solskjaer
 Ole Gunnar Solskjaer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA / Ahmet Okatalı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar mağlubiyetinin ardından geleceğiyle ilgili konuştu. Norveçli hoca, "Bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilerek turnuvaya veda ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Norveçli çalıştırıcı, İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı” ifadelerini kullandı.
Geleceğiyle ilgili gelen soruya ise Solskjaer şu açıklamayı yaptı:

“Biz maceraya başladık. Sezona daha yeni başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar.”

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