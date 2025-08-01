https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/mitten-dikkat-cekici-rapor-alarm-sistemleri-kurulmali-buyuk-sehirlerde-siginaklar-insa-edilmeli-1098309644.html

MİT'ten dikkat çekici rapor: Alarm sistemleri kurulmalı, büyük şehirlerde sığınaklar inşa edilmeli

MİT'ten dikkat çekici rapor: Alarm sistemleri kurulmalı, büyük şehirlerde sığınaklar inşa edilmeli

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Akademisi İsrail ve İran arasındaki savaşı konu alan yeni bir rapor hazırladı. "12 Gün Savaşı Ve Türkiye İçin Dersler" başlıklı raporda dikkat... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T17:23+0300

2025-08-01T17:23+0300

2025-08-01T17:28+0300

türki̇ye

mi̇t

sığınak

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098309850_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_98ad7c15a8c087e16560da887d5f54be.jpg

Milli İstihbarat Akademisi İsrail ve İran arasındaki savaşı konu alan yeni bir rapor hazırladı. Raporda, savaşın askeri, istihbari, siyasi ve teknolojik boyutları detaylı şekilde değerlendirilirken, Türkiye açısından çıkarılması gereken stratejik derslere işaret edildi.Türkiye olası senaryolara hazır mı?MİA'nın hazırladığı çalışmada, İran-İsrail çatışmasının geleceği ve Türkiye'nin bu olası senaryolara karşı atması gereken adımlar da kapsamlı şekilde ortaya konuldu.Siber harp, elektronik saldırılar ve dijital manipülasyon gibi araçlar ön plana çıktıMİA'nın yayımladığı raporda, 12 Gün Savaşı’nın kısa sürede derin etkiler yaratan yeni nesil savaşların çarpıcı bir örneği olduğu vurgulandı. İsrail'in sürpriz hava saldırıları ve suikast operasyonlarıyla başlayan savaş, ABD’nin İran nükleer tesislerini bombalamasıyla sona erdi.Modern savaş teknolojilerinin, özellikle hava unsurlarının, savaşın seyrini nasıl değiştirdiğinin açık biçimde analiz edildiği raporda, siber harp, elektronik saldırılar ve kamuoyuna yönelik dijital manipülasyon gibi araçlar da ön plana çıktı.'Türkiye'nin de benzer tehditlere karşı hazırlık yapması gerek'İsrail'in tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen füzeleri engellemekte zorlanmasının, Türkiye için de benzer tehditlere karşı hazırlık yapılması gerektiğini gösterdiği vurgulanan raporda, hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ve füze karşıtı yeteneklerin güçlendirilmesi önerildi.Rapor, savaşın sadece askeri değil aynı zamanda dijital bir mücadeleye de dönüştüğünü ortaya koyduğu aktarıldı."WhatsApp" gibi uygulamaları engelleme girişimiİsrail ve İran, siber saldırılarla hem birbirlerinin altyapılarına zarar verdi hem de kamuoylarını etkilemeye çalıştı. İran'ın "WhatsApp" gibi uygulamaları engelleme girişiminin, savaşın toplum üzerindeki psikolojik etkisini de gözler önüne serdiği belirtilirken, bu durumun Türkiye açısından dijital güvenlik, kritik altyapı koruması ve yerli yazılım kullanımının stratejik önemini artırdığına işaret edildi.Türkiye'de büyükşehirlerde alt yapı kurulmalıRaporda, İran'daki erken uyarı sistemlerinin ve sığınak altyapısının yetersizliği nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde sivil kayıpların yaşandığı belirtildi.İsrail'in gelişmiş sivil savunma yapısı sayesinde benzer kayıpları engellediğine dikkatin çekildiği raporda, Türkiye'nin de büyük şehirlerinde benzer altyapılar kurması gerektiği, sivil savunma kapasitesinin, gelecekteki çatışmalarda hayati öneme sahip olacağına değinildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mi̇t, sığınak, türkiye