https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html
Ankara’da kritik zirve: Fidan, Güler ve Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi
Ankara’da kritik zirve: Fidan, Güler ve Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı’nda önemli bir... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T18:34+0300
2025-07-31T18:34+0300
2025-07-31T18:34+0300
türki̇ye
hakan fidan
mi̇t
mi̇t başkanlığı
i̇brahim kalın
dışişleri bakanlığı
yaşar güler
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiÜçlü zirvede, Türkiye’nin ulusal güvenlik gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı, bölgesel ve küresel tehditlere karşı izlenecek stratejilerin değerlendirildiği bildirildi. Görüşmenin özellikle Gazze’deki son durum, Suriye’nin kuzeyi ve terörle mücadeleye ilişkin başlıkları kapsadığı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/disisleri-bakani-hakan-fidan-israilin-suriyeyi-bolmesine-izin-vermeyecegiz-1098063054.html
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hakan fidan, mi̇t, mi̇t başkanlığı, i̇brahim kalın, dışişleri bakanlığı, yaşar güler
hakan fidan, mi̇t, mi̇t başkanlığı, i̇brahim kalın, dışişleri bakanlığı, yaşar güler
Ankara’da kritik zirve: Fidan, Güler ve Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı’nda önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi
Üçlü zirvede, Türkiye’nin ulusal güvenlik gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı, bölgesel ve küresel tehditlere karşı izlenecek stratejilerin değerlendirildiği bildirildi. Görüşmenin özellikle Gazze’deki son durum, Suriye’nin kuzeyi ve terörle mücadeleye ilişkin başlıkları kapsadığı tahmin ediliyor.