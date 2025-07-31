https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html

Ankara’da kritik zirve: Fidan, Güler ve Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi

Ankara’da kritik zirve: Fidan, Güler ve Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı’nda önemli bir... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T18:34+0300

2025-07-31T18:34+0300

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türki̇ye

hakan fidan

mi̇t

mi̇t başkanlığı

i̇brahim kalın

dışişleri bakanlığı

yaşar güler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiÜçlü zirvede, Türkiye’nin ulusal güvenlik gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı, bölgesel ve küresel tehditlere karşı izlenecek stratejilerin değerlendirildiği bildirildi. Görüşmenin özellikle Gazze’deki son durum, Suriye’nin kuzeyi ve terörle mücadeleye ilişkin başlıkları kapsadığı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/disisleri-bakani-hakan-fidan-israilin-suriyeyi-bolmesine-izin-vermeyecegiz-1098063054.html

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hakan fidan, mi̇t, mi̇t başkanlığı, i̇brahim kalın, dışişleri bakanlığı, yaşar güler