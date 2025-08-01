Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar kuvvetli sağanak ile birleşiyor
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
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1 Ağustos Cuma günü yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış görülebilir. Rüzgarın Marmara, Ege ve Karadeniz’de fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor. Ani yağışlara dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Ani bastıran sağanak yağmura dikkat
Yağışların akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yerel ani bastıran sağanak yağmur geçişlerine dikkat.
Hava sıcaklığı, kuzey kesimlerde biraz azalacak diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar yer yer fırtınaya dönüşebilir
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkacak.
MARMARA
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 41°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık