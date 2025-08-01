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Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar kuvvetli sağanak ile birleşiyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar kuvvetli sağanak ile birleşiyor
Sputnik Türkiye
1 Ağustos Cuma günü birçok bölgede sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Ankara, Bolu ve Konya’da kuvvetli yağış görülebilir. Hava durumu detayları ve uyarılar burada!
2025-08-01T06:58+0300
2025-08-01T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ani bastıran sağanak yağmura dikkatYağışların akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yerel ani bastıran sağanak yağmur geçişlerine dikkat. Hava sıcaklığı, kuzey kesimlerde biraz azalacak diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgar yer yer fırtınaya dönüşebilirMarmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkacak. MARMARABALIKESİR °C, 32°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 33°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutluSAKARYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAFYONKARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZADANA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.NEVŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM °C, 34°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 41°CParçalı bulutluVAN °C, 33°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açık
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1 ağustos hava durumu, sağanak yağış, gök gürültülü yağmur, kuvvetli rüzgar, ankara hava durumu, bolu sağanak yağış, konya kuvvetli yağış, fırtına uyarısı, meteoroloji uyarısı, günlük hava durumu tahmini, bölgelere göre hava durumu, ankara yağış
1 ağustos hava durumu, sağanak yağış, gök gürültülü yağmur, kuvvetli rüzgar, ankara hava durumu, bolu sağanak yağış, konya kuvvetli yağış, fırtına uyarısı, meteoroloji uyarısı, günlük hava durumu tahmini, bölgelere göre hava durumu, ankara yağış

Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar kuvvetli sağanak ile birleşiyor

06:58 01.08.2025
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
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1 Ağustos Cuma günü yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış görülebilir. Rüzgarın Marmara, Ege ve Karadeniz’de fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor. Ani yağışlara dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Ani bastıran sağanak yağmura dikkat

Yağışların akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yerel ani bastıran sağanak yağmur geçişlerine dikkat.
Hava sıcaklığı, kuzey kesimlerde biraz azalacak diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar yer yer fırtınaya dönüşebilir

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkacak.

MARMARA

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 41°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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