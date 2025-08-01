https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/meteorolojiden-kritik-uyari-siddetli-ruzgar-kuvvetli-saganak-ile-birlesiyor-1098290803.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar kuvvetli sağanak ile birleşiyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar kuvvetli sağanak ile birleşiyor

Sputnik Türkiye

1 Ağustos Cuma günü birçok bölgede sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Ankara, Bolu ve Konya’da kuvvetli yağış görülebilir. Hava durumu detayları ve uyarılar burada!

2025-08-01T06:58+0300

2025-08-01T06:58+0300

2025-08-01T06:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ani bastıran sağanak yağmura dikkatYağışların akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yerel ani bastıran sağanak yağmur geçişlerine dikkat. Hava sıcaklığı, kuzey kesimlerde biraz azalacak diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgar yer yer fırtınaya dönüşebilirMarmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkacak. MARMARABALIKESİR °C, 32°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 33°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutluSAKARYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAFYONKARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZADANA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.NEVŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM °C, 34°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 41°CParçalı bulutluVAN °C, 33°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/istanbulda-yagis-var-mi-meteoroloji-saat-verdi-akom-tahminini-acikladi-1098267544.html

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