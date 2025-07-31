https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/istanbulda-yagis-var-mi-meteoroloji-saat-verdi-akom-tahminini-acikladi-1098267544.html
İstanbul'da yağış var mı? Meteoroloji saat verdi, AKOM tahminini açıkladı
İstanbul'da yağış var mı? Meteoroloji saat verdi, AKOM tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken, AKOM bugün yağış beklenmediğini açıkladı. Sıcak hava dalgasının... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T10:46+0300
2025-07-31T10:46+0300
2025-07-31T10:46+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
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yağış
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin haritasını güncelledi. Yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri şehir genelinde etkili yağış öngörülüyor.AKOM: Bugün yağmur beklenmiyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Meteoroloji’nin aksine, bugün yağış beklenmediğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgasının bugün bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.Sıcaklıklar düşüyor, yağış gelebilirAKOM açıklamasında, temmuz ayı ortalarından bu yana devam eden yüksek sıcaklıkların, mevsim normallerinin 6-10°C üzerinde seyrettiği belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:“Bu nedenle sıcaklıkların çarşamba günü itibarıyla mevsim normalleri civarına (30-31°C) gerileyeceği öngörülüyor.”
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i̇stanbul hava durumu, meteoroloji yağmur uyarısı, akom açıklaması, i̇stanbul'da sağanak yağış, i̇bb akom hava raporu, sıcak hava dalgası, gök gürültülü sağanak, hafta sonu yağmur i̇stanbul, hava durumu 5 günlük tahmin
İstanbul'da yağış var mı? Meteoroloji saat verdi, AKOM tahminini açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken, AKOM bugün yağış beklenmediğini açıkladı. Sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle birlikte, sıcaklıkların mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor. Hafta sonu ise İstanbul'da yeniden yağış görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin haritasını güncelledi. Yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri şehir genelinde etkili yağış öngörülüyor.
AKOM: Bugün yağmur beklenmiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Meteoroloji’nin aksine, bugün yağış beklenmediğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgasının bugün bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
Sıcaklıklar düşüyor, yağış gelebilir
AKOM açıklamasında, temmuz ayı ortalarından bu yana devam eden yüksek sıcaklıkların, mevsim normallerinin 6-10°C üzerinde seyrettiği belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:
“Bu nedenle sıcaklıkların çarşamba günü itibarıyla mevsim normalleri civarına (30-31°C) gerileyeceği öngörülüyor.”