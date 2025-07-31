https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/istanbulda-yagis-var-mi-meteoroloji-saat-verdi-akom-tahminini-acikladi-1098267544.html

İstanbul'da yağış var mı? Meteoroloji saat verdi, AKOM tahminini açıkladı

İstanbul'da yağış var mı? Meteoroloji saat verdi, AKOM tahminini açıkladı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken, AKOM bugün yağış beklenmediğini açıkladı. Sıcak hava dalgasının... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T10:46+0300

2025-07-31T10:46+0300

2025-07-31T10:46+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

i̇stanbul

yağış

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin haritasını güncelledi. Yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri şehir genelinde etkili yağış öngörülüyor.AKOM: Bugün yağmur beklenmiyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Meteoroloji’nin aksine, bugün yağış beklenmediğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgasının bugün bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.Sıcaklıklar düşüyor, yağış gelebilirAKOM açıklamasında, temmuz ayı ortalarından bu yana devam eden yüksek sıcaklıkların, mevsim normallerinin 6-10°C üzerinde seyrettiği belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:“Bu nedenle sıcaklıkların çarşamba günü itibarıyla mevsim normalleri civarına (30-31°C) gerileyeceği öngörülüyor.”

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