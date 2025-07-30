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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/prof-dr-naci-gorur-bizde-olsa-tasavvur-edemeyecegimiz-kadar-kayip-verebilecekken-neden-oralarda-1098255207.html
Prof. Dr. Naci Görür: Bizde olsa tasavvur edemeyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor?
Prof. Dr. Naci Görür: Bizde olsa tasavvur edemeyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor?
Sputnik Türkiye
Kamçatka açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür 'son asrın en büyük depremlerinden biri' yorumunda bulunarak 'Böyle... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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naci görür
son depremler
kamçatka
kamçatka yarımadası
deprem
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Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik depremi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi. Sosyal medydan bir açıklama paylaşan Görür dev depremin son asrın en büyük depremlerinden biri olduğunu belirtti.Deprem sonrası kayıp ve yıkımla ilgili vurgu yapan Görür deprem dirençli kentlerin önemini hatırlattı."İster nüfus, ister az yoğunluk, isterse zemin deyin, ne derseniz deyin, ölüm ve yıkım son derece sınırlı. Fayları, deprem mekanizmasını bilen arkadaşlara bırakalım, önemli ama bizi doğrudan ilgilendirmiyor" diyen Prof. Dr. Naci Görür 'Alınacak ders ne?' diye sordu ve şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/kamcatkayi-vuran-mega-deprem-artcilarin-kuculmesi-1-yili-bulabilir-1098242476.html
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naci görür, kamçatka, kamçatka yarımadası, deprem
naci görür, kamçatka, kamçatka yarımadası, deprem

Prof. Dr. Naci Görür: Bizde olsa tasavvur edemeyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor?

20:09 30.07.2025 (güncellendi: 20:11 30.07.2025)
© AA / Tunahan AkgünYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Tunahan Akgün
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Kamçatka açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür 'son asrın en büyük depremlerinden biri' yorumunda bulunarak 'Böyle bir deprem Türkiye'de olsa tasavvur edemeyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor?' diye sordu.
Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik depremi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi.
Sosyal medydan bir açıklama paylaşan Görür dev depremin son asrın en büyük depremlerinden biri olduğunu belirtti.
Deprem sonrası kayıp ve yıkımla ilgili vurgu yapan Görür deprem dirençli kentlerin önemini hatırlattı.
"İster nüfus, ister az yoğunluk, isterse zemin deyin, ne derseniz deyin, ölüm ve yıkım son derece sınırlı. Fayları, deprem mekanizmasını bilen arkadaşlara bırakalım, önemli ama bizi doğrudan ilgilendirmiyor" diyen Prof. Dr. Naci Görür 'Alınacak ders ne?' diye sordu ve şunları ifade etti:

"Deprem dirençli kentler. Deprem bölgesi yakınında Japonya, Rusya ve Amerika var. Bizde olsa tasavvur edemeyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor? Gelin deprem dirençli kentler talep edelim. Biz başımızı sokacak yer değil, cangüvenliğimiz olan yerler istiyoruz."

Severo-Kurilsk kıyıları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
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