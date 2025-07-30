https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/prof-dr-naci-gorur-bizde-olsa-tasavvur-edemeyecegimiz-kadar-kayip-verebilecekken-neden-oralarda-1098255207.html

Prof. Dr. Naci Görür: Bizde olsa tasavvur edemeyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor?

Prof. Dr. Naci Görür: Bizde olsa tasavvur edemeyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor?

Sputnik Türkiye

Kamçatka açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür 'son asrın en büyük depremlerinden biri' yorumunda bulunarak 'Böyle... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T20:09+0300

2025-07-30T20:09+0300

2025-07-30T20:11+0300

naci görür

son depremler

kamçatka

kamçatka yarımadası

deprem

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Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik depremi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi. Sosyal medydan bir açıklama paylaşan Görür dev depremin son asrın en büyük depremlerinden biri olduğunu belirtti.Deprem sonrası kayıp ve yıkımla ilgili vurgu yapan Görür deprem dirençli kentlerin önemini hatırlattı."İster nüfus, ister az yoğunluk, isterse zemin deyin, ne derseniz deyin, ölüm ve yıkım son derece sınırlı. Fayları, deprem mekanizmasını bilen arkadaşlara bırakalım, önemli ama bizi doğrudan ilgilendirmiyor" diyen Prof. Dr. Naci Görür 'Alınacak ders ne?' diye sordu ve şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/kamcatkayi-vuran-mega-deprem-artcilarin-kuculmesi-1-yili-bulabilir-1098242476.html

kamçatka

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naci görür, kamçatka, kamçatka yarımadası, deprem