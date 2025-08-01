https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-hastanelik-olan-bebegin-doktor-tarafindan-satin-alindigi-iddia-edilmisti-hekim-aciga-1098309155.html
Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı
Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı
Sputnik Türkiye
Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor hakkında, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin iddialar sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hekim gözaltına alındı ve açığa alındı.
2025-08-01T17:08+0300
2025-08-01T17:08+0300
2025-08-01T17:09+0300
sağlık bakanlığı
türki̇ye
aydın
kuşadası
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hekimin görevinden açığa alındığını resmi açıklamayla duyurdu.Adli ve idari soruşturma başlatıldıAydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Gelişmeler Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.Müdürlükten kamuoyuna duyuruSağlık Bakanlığı'na bağlı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kamuoyuna “saygıyla” duyuruda bulunulduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-bir-cocuk-doktoru-bebek-satin-aldi-skandal-bebek-hastanelik-olunca-ortaya-cikti-1098297580.html
türki̇ye
aydın
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kuşadası devlet hastanesi doktor, aydın sağlık müdürlüğü açıklama, doktor açığa alındı, kuşadası gözaltı hekim, bebek sağlık durumu iddia, aydın il sağlık müdürlüğü soruşturma, sağlık bakanlığı hekim soruşturması, adli süreç sağlık çalışanı
kuşadası devlet hastanesi doktor, aydın sağlık müdürlüğü açıklama, doktor açığa alındı, kuşadası gözaltı hekim, bebek sağlık durumu iddia, aydın il sağlık müdürlüğü soruşturma, sağlık bakanlığı hekim soruşturması, adli süreç sağlık çalışanı
Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı
17:08 01.08.2025 (güncellendi: 17:09 01.08.2025)
Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor hakkında bir bebeğin sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine adli süreç başlatıldı. Hekim gözaltına alınarak açığa alındı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hekimin görevinden açığa alındığını resmi açıklamayla duyurdu.
Adli ve idari soruşturma başlatıldı
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Gelişmeler Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Müdürlükten kamuoyuna duyuru
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kamuoyuna “saygıyla” duyuruda bulunulduğu vurgulandı.