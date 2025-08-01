https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-hastanelik-olan-bebegin-doktor-tarafindan-satin-alindigi-iddia-edilmisti-hekim-aciga-1098309155.html

Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı

Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı

Sputnik Türkiye

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor hakkında, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin iddialar sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hekim gözaltına alındı ve açığa alındı.

2025-08-01T17:08+0300

2025-08-01T17:08+0300

2025-08-01T17:09+0300

sağlık bakanlığı

türki̇ye

aydın

kuşadası

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hekimin görevinden açığa alındığını resmi açıklamayla duyurdu.Adli ve idari soruşturma başlatıldıAydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Gelişmeler Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.Müdürlükten kamuoyuna duyuruSağlık Bakanlığı'na bağlı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kamuoyuna “saygıyla” duyuruda bulunulduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-bir-cocuk-doktoru-bebek-satin-aldi-skandal-bebek-hastanelik-olunca-ortaya-cikti-1098297580.html

türki̇ye

aydın

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