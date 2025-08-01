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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-hastanelik-olan-bebegin-doktor-tarafindan-satin-alindigi-iddia-edilmisti-hekim-aciga-1098309155.html
Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı
Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı
Sputnik Türkiye
Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor hakkında, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin iddialar sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hekim gözaltına alındı ve açığa alındı.
2025-08-01T17:08+0300
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sağlık bakanlığı
türki̇ye
aydın
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hekimin görevinden açığa alındığını resmi açıklamayla duyurdu.Adli ve idari soruşturma başlatıldıAydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Gelişmeler Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.Müdürlükten kamuoyuna duyuruSağlık Bakanlığı'na bağlı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kamuoyuna “saygıyla” duyuruda bulunulduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-bir-cocuk-doktoru-bebek-satin-aldi-skandal-bebek-hastanelik-olunca-ortaya-cikti-1098297580.html
türki̇ye
aydın
kuşadası
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kuşadası devlet hastanesi doktor, aydın sağlık müdürlüğü açıklama, doktor açığa alındı, kuşadası gözaltı hekim, bebek sağlık durumu iddia, aydın il sağlık müdürlüğü soruşturma, sağlık bakanlığı hekim soruşturması, adli süreç sağlık çalışanı
kuşadası devlet hastanesi doktor, aydın sağlık müdürlüğü açıklama, doktor açığa alındı, kuşadası gözaltı hekim, bebek sağlık durumu iddia, aydın il sağlık müdürlüğü soruşturma, sağlık bakanlığı hekim soruşturması, adli süreç sağlık çalışanı

Kuşadası'nda hastanelik olan bebeğin, doktor tarafından 'satın alındığı' iddia edilmişti: Hekim açığa alındı

17:08 01.08.2025 (güncellendi: 17:09 01.08.2025)
© AA / AA Videoİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA / AA Video
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Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor hakkında bir bebeğin sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine adli süreç başlatıldı. Hekim gözaltına alınarak açığa alındı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim, bir bebeğin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hekimin görevinden açığa alındığını resmi açıklamayla duyurdu.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Gelişmeler Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Müdürlükten kamuoyuna duyuru

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kamuoyuna “saygıyla” duyuruda bulunulduğu vurgulandı.
Topuk Kanı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
TÜRKİYE
Kuşadası'nda bir çocuk doktoru 'bebek' satın aldı: Skandal, bebek hastanelik olunca ortaya çıktı
11:06
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