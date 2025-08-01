https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-bir-cocuk-doktoru-bebek-satin-aldi-skandal-bebek-hastanelik-olunca-ortaya-cikti-1098297580.html
Kuşadasında bir çocuk doktoru 'bebek' satın aldı: Skandal, bebek hastanelik olunca ortaya çıktı
Kuşadasında bir çocuk doktoru 'bebek' satın aldı: Skandal, bebek hastanelik olunca ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kuşadası'nda bir çocuk doktorunun 9 günlük bir bebeği annesinden 'satın aldığı' ortaya çıktı. Bebek hastaneye götürülünce gerçek durum ortaya çıktı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T11:06+0300
2025-08-01T11:06+0300
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Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktor, hastanede doğum yapan ve bebeğine bakamayacağını söyleyen hastanın bebeğini 'satın aldı.' Skandal, kadın doktorun eve götürdüğü bebeği düşürüp yeniden tedavi için hastaneye götürmesiyle ortaya çıktı. Kadın doktor Şebnem E., bebeği olmadığı için çocuğu satın aldığını itiraf etti. Bebeği kucağından düşürünce hastaneye götürdüYeni Asır'ın haberine göre, Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E, iddiaya göre hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını söyleyen bir kadının 9 günlük bebeğini para karşılığı aldı. Bebeğe bir de bakıcı tutan Şebnem E, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdü. Paniğe kapılan kadın doktor, başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek istediği bebeği, bakıcıyla çalıştığı hastaneye getirtti.İnsan ticareti yapmaktan soruşturma başlatıldıSkandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Bebeğin yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Şebnem E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düşen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.Çocuğu olmadığı için aldığını itiraf ettiGözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/ibrahim-tatlisesin-kizi-dilan-citak-bodrumda-gozaltina-alindi-1098173644.html
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kuşadası, bebek, insan ticareti
kuşadası, bebek, insan ticareti
Kuşadasında bir çocuk doktoru 'bebek' satın aldı: Skandal, bebek hastanelik olunca ortaya çıktı
Kuşadası'nda bir çocuk doktorunun 9 günlük bir bebeği annesinden 'satın aldığı' ortaya çıktı. Bebek hastaneye götürülünce gerçek durum ortaya çıktı.
Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktor, hastanede doğum yapan ve bebeğine bakamayacağını söyleyen hastanın bebeğini 'satın aldı.' Skandal, kadın doktorun eve götürdüğü bebeği düşürüp yeniden tedavi için hastaneye götürmesiyle ortaya çıktı. Kadın doktor Şebnem E., bebeği olmadığı için çocuğu satın aldığını itiraf etti.
Bebeği kucağından düşürünce hastaneye götürdü
Yeni Asır'ın haberine göre, Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E, iddiaya göre hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını söyleyen bir kadının 9 günlük bebeğini para karşılığı aldı. Bebeğe bir de bakıcı tutan Şebnem E, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdü. Paniğe kapılan kadın doktor, başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek istediği bebeği, bakıcıyla çalıştığı hastaneye getirtti.
İnsan ticareti yapmaktan soruşturma başlatıldı
Skandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Bebeğin yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Şebnem E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düşen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.
Çocuğu olmadığı için aldığını itiraf etti
Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.