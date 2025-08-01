https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kartalda-film-studyosu-yandi-yogun-duman-kente-yayildi-1098314873.html

Kartal'da film stüdyosu yandı: Yoğun duman kente yayıldı

Kartal'da film stüdyosu yandı: Yoğun duman kente yayıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kartal’da bir film stüdyosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından çıkan yoğun duman... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T22:18+0300

2025-08-01T22:18+0300

2025-08-01T22:20+0300

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Kartal'da bulunan film stüdyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Olay yerine Kartal, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinden toplam 27 itfaiye aracı ve 74 personel sevk edildi. Yangından çıkan yoğun dumanın kent genelinden görüldüğü açıklandı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası müdahaleler için hazır bekletildi. Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bursada-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-basladi-1098305277.html

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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)