https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kartalda-film-studyosu-yandi-yogun-duman-kente-yayildi-1098314873.html
Kartal'da film stüdyosu yandı: Yoğun duman kente yayıldı
Kartal'da film stüdyosu yandı: Yoğun duman kente yayıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kartal’da bir film stüdyosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından çıkan yoğun duman... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T22:18+0300
2025-08-01T22:18+0300
2025-08-01T22:20+0300
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yangın alarmı
yangın felaketi
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Kartal'da bulunan film stüdyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Olay yerine Kartal, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinden toplam 27 itfaiye aracı ve 74 personel sevk edildi. Yangından çıkan yoğun dumanın kent genelinden görüldüğü açıklandı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası müdahaleler için hazır bekletildi. Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bursada-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-basladi-1098305277.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Kartal'da film stüdyosu yandı: Yoğun duman kente yayıldı
22:18 01.08.2025 (güncellendi: 22:20 01.08.2025)
İstanbul Kartal’da bir film stüdyosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından çıkan yoğun duman kent genelinden görüldü.
Kartal'da bulunan film stüdyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine Kartal, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinden toplam 27 itfaiye aracı ve 74 personel sevk edildi. Yangından çıkan yoğun dumanın kent genelinden görüldüğü açıklandı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası müdahaleler için hazır bekletildi. Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.