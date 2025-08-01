https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bursada-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-basladi-1098305277.html
Bursa'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale başladı
Bursa'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale başladı
Sputnik Türkiye
Bursa Yenişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T14:45+0300
2025-08-01T14:45+0300
2025-08-01T14:45+0300
türki̇ye
bursa
orman yangını
yangın söndürme
yangın helikopteri
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Bursa Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Ekipler bölgeye sevk edildiKırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/10-bin-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-kul-oldu-1098262507.html
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bursa, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri
bursa, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri
Bursa'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale başladı
Bursa Yenişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Bursa Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.