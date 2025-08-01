https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bursada-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-basladi-1098305277.html

Bursa'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale başladı

Bursa'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale başladı

Sputnik Türkiye

Bursa Yenişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T14:45+0300

2025-08-01T14:45+0300

2025-08-01T14:45+0300

türki̇ye

bursa

orman yangını

yangın söndürme

yangın helikopteri

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Bursa Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Ekipler bölgeye sevk edildiKırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/10-bin-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-kul-oldu-1098262507.html

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bursa, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri