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İzmir'de kuraklık kesintisi: 'Su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde' sular kesilecek
İzmir'de kuraklık kesintisi: 'Su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde' sular kesilecek
Sputnik Türkiye
İZSU Su Kurulu, İzmir'de yoğun su tüketimi olan bölgelerde 6 Ağustos tarihinden itibaren saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri olacağını duyurdu... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T21:21+0300
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türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
su
su kesintisi
baraj
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İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını bildirdi.'Gördes barajı tamamen durdu, Tahtalı barajı rezervleri kritik seviyede'Su Kurulundan yapılan açıklamada, içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ifade edildi. Ayrıca, yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığının tespit edildiği vurgulandı.'Günlük ortalama 700 bin metreküp su'İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.Ayrıca, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi.Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/sehirde-su-kalmadi-10-saat-akmayacak-izmirdeki-hangi-ilcelerde-su-kesintisi-yasanacak-1098301919.html
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İzmir'de kuraklık kesintisi: 'Su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde' sular kesilecek

21:21 01.08.2025
© AAsu
su - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA
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İZSU Su Kurulu, İzmir'de yoğun su tüketimi olan bölgelerde 6 Ağustos tarihinden itibaren saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri olacağını duyurdu. Kesintiden etkilenen bölgelerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.
İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını bildirdi.

'Gördes barajı tamamen durdu, Tahtalı barajı rezervleri kritik seviyede'

Su Kurulundan yapılan açıklamada, içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ifade edildi.
Ayrıca, yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığının tespit edildiği vurgulandı.

'Günlük ortalama 700 bin metreküp su'

İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.
Ayrıca, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi.
Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
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