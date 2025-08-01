https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/izmirde-kuraklik-kesintisi-su-tuketiminin-yogun-oldugu-bolgelerde-sular-kesilecek-1098313790.html

İzmir'de kuraklık kesintisi: 'Su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde' sular kesilecek

İzmir'de kuraklık kesintisi: 'Su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde' sular kesilecek

Sputnik Türkiye

İZSU Su Kurulu, İzmir'de yoğun su tüketimi olan bölgelerde 6 Ağustos tarihinden itibaren saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri olacağını duyurdu... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T21:21+0300

2025-08-01T21:21+0300

2025-08-01T21:21+0300

türki̇ye

i̇zmir

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

su

su kesintisi

baraj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077674772_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_31027c1a382bb931109984712744416a.jpg

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını bildirdi.'Gördes barajı tamamen durdu, Tahtalı barajı rezervleri kritik seviyede'Su Kurulundan yapılan açıklamada, içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ifade edildi. Ayrıca, yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığının tespit edildiği vurgulandı.'Günlük ortalama 700 bin metreküp su'İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.Ayrıca, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi.Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/sehirde-su-kalmadi-10-saat-akmayacak-izmirdeki-hangi-ilcelerde-su-kesintisi-yasanacak-1098301919.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir su kesintisi, izmir su kesilen mahalleler, izmir sular kesilecek mi, izsu su kesintisi, izsu su kesintisi izmir, izsu planlı su kesintisi, izsu,